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13 Mayıs 2018 15:29

Maçka Belediyesi 4. Geleneksel Anneler Günü programı gerçekleştirildi

Maçka Belediyesi 4.

Maçka Belediyesi 4. Geleneksel Anneler Günü programı gerçekleştirildi

13 Mayıs 2018 15:29

Geleneksel Anneler günü programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.


Trabzon’un Maçka ilçesinde düzenlenen programa AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Belediye Başkanı Koray Koçhan, İlçe Başkanı Sedat Kongur ve anneler katıldı. Program öncesi Belediye Başkanı Koçhan ve İlçe Başkanı Kongur, annelere çiçek hediye etti. Annelerin kıymetinin her zaman bilinmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Koçhan, “Bilindiği üzere Maçka Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz anneleri günü programının bu yıl 4.’sünü gerçekleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun katılım gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ederiz. Annelerimiz bizim her şeyimizdir. Yaşınız kaç olursa olsun, annesiz bir tarafınız hep eksik olur. Onun için annelerimizin her zaman kıymetini bilmeniz gerekir. Ben başta annem, eşim olmak üzere tüm annelerimizin günün kutluyorum” ifadelerini kullandı.




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