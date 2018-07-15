Maçka’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Turgut Özal Parkı’nda düzenlenen programa, Maçka Kaymakamı Okan Dağlı, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ile daire amirleri katıldı.

Kaymakam Dağlı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un önemine dikkati çekerek, tarihin en önemli günlerinden bir tanesinin yaşandığını söyledi.

15 Temmuz’un dünya toplumlarına, devletlerine demokrasi dersi veren bir destan olduğuna dikkati çeken Dağlı, "Devletimizin tüm kurumları ve güvenlik güçleri olarak ülkemizin bekasına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kasteden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine verdiğimiz mücadelede asla ve asla taviz vermeyeceğiz. Canları pahasına istiklaline, istikbaline sahip çıkan milletimizi tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri etrafında birleşerek verdiği mücadele, kahramanlık destanı asla unutulmayacak ve daima yaşatılacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bertaraf edilmesiyle Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. Bu güzel ülke artık 15 Temmuz öncesinden çok daha güçlüdür" dedi.

"Artık kanımız yerde kalmadı"

15 Temmuz’un bir diriliş günü olduğunu vurgulayan Koçhan, "Bu aziz millet oldukça Türkiye Cumhuriyeti de mazlumların sesi olarak dünyada İslam’ın bayraktarlığını yapacak ve kıyamete kadar var olacaktır. Burada bir sürü terör olayları olmuştu. En son olay da astsubayımız Ferhat Gedik ve genç kardeşim Eren Bülbül şehit olmuştu. Bundan 15 ile 20 gün kadar önce 2 terörist etkisiz hale getirildi, bugün de bu bölgede 2 tane daha terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk silahlı kuvvetlerimizin kahraman askerlerine, polisimizin kahramanca görev yapan tüm hepsine, şükranlarımı sunuyorum. Çünkü artık kanımız yerde kalmadı. Şehit Eren Bülbül’ün ailesine ve tüm şehitlerimizin ailesine karşı artık Maçka’da boynumuz dik, alnımız ak ve onların yüzüne artık rahatlıkla bakabiliyoruz. Çünkü hepsinin intikamını aldık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilçede seyir tepesinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Şahitler Tepesi’nin açılışı gerçekleştirildi.