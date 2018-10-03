Maçka'da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kutlamaları

‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısı ile Trabzon'un Maçka ilçesinde kutlama programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından Şehit Eren Bülbül ve vefat eden din görevlileri için kuran okutulurken, Maçka Belediyesi tarafından da ilçede bulunan tüm din görevlileri için kutlama programı gerçekleştirildi.

Düzenlenen programa Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Maçka İlçe Müftü Vekili Sefer Bostan, AK Parti İlçe Başkanı Sedat Kongur, Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül ve din görevlileri katıldı.

Programda konuşan Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın , "İnşallah her birimiz üzerimizde ki bu rabbimizin bizlere lütfettiği nimetin farkında olarak hizmetimizi birbirimiz ile yarışırcasına sürdürürüz. Bu konuda Allah hepimizi muvaffak eylesin. Her birimizi bulunduğumuz yerde çevresini aydınlatan, çevresinin huzuruna, mutluluğuna sebep olanlardan eylesin. Bu yemeği organize eden Maçka belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Rabbimden vefat eden din görevlilerimize Allah'tan rahmet siz kıymetli hocalarımıza sağlık diliyorum" diye konuştu.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise yaptığı konuşmada, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası ‘Din Hizmetine Adanmış Ömürler' temasıyla başladı. Bu sene teması çok güzel. Eskiden köylerde ya öğretmen olurdu yada imam olurdu. Artık köylerde sadece imamlar var. Onun için din görevlilerimizin önemi daha da arttı. Çünkü orada ki insanların örnek aldığı ve ilk gördüğü imamlarımız oluyor. Özellikle de çocuklarımızın okul hayatına başlamadan gittiği ve gördüğü yer camiler oldu. Bununda mimarı siz din görevlilerimiz oldu. Biz bu organizasyonu geleneksel hale getireceğiz. Ben din hizmetine adanmış ve rahmeti rahmana kavuşan tüm hocalarıma Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Şehit Eren Bülbül ve tüm şehitler için dua edildi.