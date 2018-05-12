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12 Mayıs 2018 17:21

Maçka’da heyelan 4 milyon TL’lik zarar

Trabzon’un Maçka ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu 4 milyon TL’lik zarar oluştu.

Maçka’da heyelan 4 milyon TL’lik zarar

12 Mayıs 2018 17:21


Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Esiroğlu Mahallesi’nde etkili olan sağanak nedeniyle hasar oluştu. Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, iki gündür etkili olan yağışların yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Koçhan, “Heyelanlar sonucunda tahminlerimize göre yaklaşık 4 milyon liralık zarar oluştu. Çok şükür ki can kaybımız yok” dedi.


Maçka Belediyesi olarak iki gündür bütün ekipleriyle çalıştıklarını dile getiren Koçhan, “Ben da olay yerine giderek incelemelerde bulundum ve arkadaşlarımızın çalışmalarını yakından takip ettim. Çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki üç gün içerisinde de tahminen kopan yolları ve zarar gören yerleri temizlemiş olacağız” ifadelerini kullandı.




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