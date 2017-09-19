Mahalle halkının yol sevinci

Tepebaşı mahallesinin kangren haline gelen yol sorunu Görele Belediye Başkanı Tolga Erener’in girişimleriyle artık tarih oldu. Arazinin engebeli olmasından dolayı kimsenin girmeye cesaret edemediği, yıllardır Görele-Çanakçı Karayolu’na bağlantısı bulunmayan ve camisi olduğu halde camiye yolu olmayan mahallenin yol sorunu çözüldü.

Başkan Erener, Tepebaşı Mahalle Muhtarı Ferhat Yılmaz ve mahallelilerle bir araya gelerek yolun açılışını yaptı. Başkan Erener, yolun ulaşıma açılması sayesinde büyük bir mağduriyeti gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Yapımında bir çok sorunun yaşandığı, aşıldığı ve akabinde mutlu sona ulaştığımız yolumuz Tepebaşı Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Belediyeyi devraldığımız günden itibaren bir çok mahallelerimizin yol sorununu çözüme kavuşturduk. Yol yapımı esnasında aşırı yağışlardan dolayı herhangi bir heyelana sebebiyet vermemek için riskli olan yerlerde istinat duvarı çalışmaları yürüttük. Biz belediye olarak hiç bir zaman hizmet yapmaktan yorulmadık, yorulmayacağız. Tepebaşı Mahalle halkımızla bir araya geldiğimiz akşam çayı etkinliğinde mahalle halkımızın taleplerinin başında bu yol vardı. Yolumuzu Allah’ın izniyle ulaşıma açtık. İlerleyen zamanlarda yolumuzda asfaltlama ve betonlama çalışmaları yürüterek, ulaşımı daha da rahatlatacağız. Belediye personellerimizin bu yolda büyük emekleri oldu. Ben, yerlerini vererek bu yolun açılmasına vesile olan vatandaşlarımızı, mahalle muhtarımızı ve belediye personellerimize çok teşekkür ediyorum. Daha güzel günlerde, daha güzel hizmetlere kavuşmamızı Allah’ım bizlere nasip eder inşallah” dedi.

Tepebaşı Mahalle Muhtarı Ferhat Yılmaz da mahalle halkı adına Belediye Başkanı Tolga Erener ve ekibine çok teşekkür ederek, “Başkanımız ve belediye ekipleriyle bu yolun ne kadar engebeli olduğunu, meşakketli bir iş olacağını yerinde inceleyerek gördük. Yılmadık, çalıştık ve hedefe ulaştık” diye konuştu.