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12 Temmuz 2018 12:02

Mahallenin çocukları gençlik merkezinde

Okulların yaz tatiline girmesinin ardından Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan Trabzon Gençlik Merkezi Yaz kuran kursu ve mahallerinde oynayan öğrencileri ile şenlendi.

Mahallenin çocukları gençlik merkezinde

12 Temmuz 2018 12:02


Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon’da da okulların tatil olmasıyla beraber çocuklar yaz döneminde Gençlik merkezlerinde spor yaparak eğlenmeye devam ediyor. ‘Mahallemizin çocukları merkezimizde’ sloganı ile başlatılan faaliyetlerde gençlik merkezi civarında çeşitli mahalle ve Kuran kurslarından gelen gençler eğlenceli zaman geçiriyor. Gençlik Merkezi etrafından bulunan spor tesislerinde spor yapan gençler ayrıca matrak oyunu, kitap okuma, satranç, dart, sokak oyunları gibi etkinlikler ile eğlenceli dakikalar geçiriyorlar.


Gençlik merkezinin yoğun faaliyet içerisinde olduğunu ifade eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Bölge mahalle ve Kuran kurslarındaki gençler il müdürlüğü araçları ile mahallelerinden alınarak dolu dolu bir gün geçirilmesi sağlıyoruz. Gençlik lideri çalışanlarımız eşliğinde spor ve eğlenceli oyunlar oynama imkanı elde ediyorlar. Ayrıca Kuran Kursunda aldıkları dini eğitimden sonra boş kalan vakitlerini de gençlik merkezimizde geçirmeleri bizleri mutlu ediyor. Gençlik Merkezi yakınındaki mahallelerde bulunan gençleri merkezimize spor yapmaya ve boş vakitlerini kaliteli olarak değerlendirmeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.




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