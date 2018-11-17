Mahsur kalan yaylacılar kurtarıldı

Trabzon'da kar nedeniyle yaylalarda mahsur kalan 10 kişi ile bin 750 hayvan kurtarıldı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinin İsmailağa Yaylası'nda vatandaşların mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Köprübaşı'na 35 km uzaklıktaki yaylaya jandarma ekipleri ile birlikte ulaştı. Yaylada mahsur kalan 3 kişi ve yaklaşık bin küçükbaş hayvanın geri dönüşü sağlandı. Aynı şekilde Çaykara ilçesine 80 km mesafede bulunan Uzuntarla Yaylası'nda mahsur kalan 3 kişi ile 750 küçükbaş ve büyükbaş hayvanları kurtarıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yayla ve mezraların terk edilmesini istedi. Gümrükçüoğlu, “Şehrimizin her köşesinde vatandaşlarımızın emrindeyiz. Bu mevsimde yayla ve mezralarda bulunmak telafi edilemeyecek sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Hemşehrilerimden yayla ve mezraları terk etmelerini, kış boyunca yayla ve mezralara çıkmamalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.