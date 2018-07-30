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30 Temmuz 2018 13:25

Majid Hossein Trabzonspor’un 126 yabancısı oldu

Trabzonspor’un yeni transferi Majid Hossein bordo-mavili kulübün 51 yıllık tarihinde transfer ettiği 126 yabancı oyuncusu olurken, aynı zamanda ikinci İran’lı futbolcu oldu.

Majid Hossein Trabzonspor’un 126 yabancısı oldu

30 Temmuz 2018 13:25


Trabzonspor Vahid Amiri’nin ardından ikinci İran’lı oyuncusunu transfer etti. Bordo-mavili kulüp 51 yıllık tarihinde ise 126 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi. 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini yapan bordo-mavili ekip, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı transferini ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh’a imza attırarak gerçekleştirmişti.


Majid Hossein, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin de ikinci yabancı transferi oldu. Bordo-mavili kulüp daha öncede yine İran’dan Vahid Amir’i transfer etmişti.



Brezilyalılar ilk sırada


Trabzonspor’da top koşturan yabancı futbolcular arasında Brezilyalı oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Güney Amerika ülkesinden bugüne kadar tam 12 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz temsilcisi, Belçika, Polonya ve Slovakya’dan 7, Yugoslavya ve Gürcistan’dan da 6’şar oyuncuyu renklerine bağlamıştı.


Trabzonspor, Gana’dan 5, Ukrayna, Arjantin, Nijerya ve Çek Cumhuriyetin’den 4, Hırvatistan, Makedonya, Gine, Kamerun, Almanya, Kolombiya’dan 3, Romanya, Bulgaristan, Fransa, Sırbistan, Mısır, Fildişi Sahili, Cezayir, Portekiz, Hollanda, Senegal, Güney Kore ve İran’dan 2, Danimarka, Azerbaycan, İngiltere, Norveç, Peru, Arnavutluk, Avustralya, Belarus, Rusya, İsveç, Namibya, Burundi, Avusturya, Paraguay, Mali, Yunanistan, Kosta Rika ve Togo’dan 1’er futbolcu transfer etti.




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