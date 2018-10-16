Malezya Tanıtım ve İş Fırsatları Günü etkinliği

Toplantıya TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, DEİK Türkiye - Malezya İş Konseyi Başkanı Süheyla Çebi Karahan, Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu (MATRADE) Direktörü Rosmizah Mat Jusoh, MATRADE Pazar Şefi Eyüp Ulusoy, DEİK görevlileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, Malezya gibi her geçen gün büyüyen bir ekonomiyle işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Amacımız erişebildiğimiz kadar yatırımcı ve ticaretle uğraşanları karşılıklı işbirliği içine dahil ederek ticaretimizi geliştirmektir. Ekonomik sıkıntı varsa karşılığında daha fazla çalışmak yurtdışıyla daha fazla irtibat kurmak gerekiyor. Ekonomik sıkıntılar böyle aşılabilir. Yoksa içeriye kapanarak bunlar olmuyor. Tayland ve Güney Kore büyükelçileri geçtiğimiz günlerde geldi, o bölgeyle ticaretin geliştirilmesi konusunda işbirliği talepleri var. Uzakdoğu bölgesinde daha fazla etkili olabilmemiz için çalışmalarımız bulunuyor” dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye - Malezya İş Konseyi Başkanı Süheyla Çebi Karahan, amaçlarının şehirlerdeki KOBİ'leri tetiklemek olduğunu belirterek, “Trabzon gibi gelişmiş şehirlerin esnaf ve işadamlarının da ihracata katılmasıyla ancak 500 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşılabilir. 3 firma ihracata başlasa bizim için kardır. Önemli olan bu tür toplantılarla farkındalık oluşturmak. Malezya son dönemlerde yılda 45 milyar dolar dış yatırım alan bir ülke. Yılda 200 bin kişilik istihdam oluşturuyorlar” diye konuştu.

Malezya - Türkiye İş Yapma Fırsatları konulu bir sunum gerçekleştiren Karahan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Malezya 32 milyon nüfuslu 13 eyaletten oluşan, güvenerek gidebileceğimiz ve mal alıp satabileceğimiz bir ülke. İyi bir bankacılık ve hukuk sistemi var. Halkın yüzde 100'ü İngilizce konuşabiliyor. THY'nin haftada 10 seferi var. 12 metrelik bir konteyner İstanbul'dan Kuala Lumpur Limanı'na 400 dolara gidiyor. Mesafe uzak diye gözünüzde büyütmeyin. Malezya Türk firmaları için Brunei, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland, Vietnam'ın oluşturduğu ve yüzde 65'i Müslüman olan 625 milyon nüfusu barındıran ASEAN'a girilebilecek en önemli kapıdır. Malezya bize 3 milyar 138 milyon dolarlık satış yaparken, bizim satışımız 286 milyon dolarda kalmış. Malezya'dan bize 70 bin kişi seyahat etmiş son bir yılda, Türkiye'den Malezya'ya ise 12 bin kişi gitmiş. Daha çok gelip, fuara katılıp, daha çok ticaret yapmışlar. Eğer biz de Malezya'ya gidersek bu ticareti yapabiliriz.”dedi.

Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu (MATRADE) Direktörü Rosmizah Mat Jusoh ise, ülkesindeki iş fırsatlarıyla ilgili sunum gerçekleştirdi. Mat Jusoh, Türk müteşebbislerini Malezya'ya davet ettiklerini vurgulayarak, “İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunuyor. Bunu Malezya tarafı iyi değerlendiriyor. Bu anlaşma yakın zamanda hizmet sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilecek. Gümrük vergisi oranları birçok üründe yok denecek kadar az. Olanakları görmek için karşılıklı ziyaretler ve görüşmelerin sıklaştırılması gerekiyor” dedi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, toplantı öncesi makamında kendisini ziyaret eden Süheyla Çebi Karahan ve Rosmizah Mat Jusoh'a günün anısına plaket takdim etti.