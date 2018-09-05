Mardinliler Trabzon’da ’Bulgur Festivali’ düzenleyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun himayesinde kardeşlik bağlarının güçlenmesi noktasında yürütülen projelere bir yenisi daha ekleniyor.

Geçen yıl Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Ortahisar Belediyesi tarafından düzenlenen ve çok büyük bir ilgi gören "Hamsi Festivali"nin ardından bu kez de 24 Ekim’de 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Meydanı’nda “Mardin Tanıtım Günleri" kapsamında "Bulgur Festivali “ düzenlenecek.

Festival kapsamında Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’i ziyaret eden Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim Aydın ve yönetim kurulu üyeleri Trabzon ve Mardin arasında kurulan gönül köprüsünün bu etkinlikle birlikte daha da sağlamlaşacağını dile getirdi. Başkan Ahmet Metin Genç’e teşekkür eden İbrahim Aydın, “Geçen yıl Ortahisar Belediyemizin Mardin Kızıltepe’de yaptığı Hamsi Festivali büyük bir ilgi görmüştü. Bölgede en çok ses getiren organizasyonlardan biriydi ve herkes tarafından çok beğenildi. İnanılmaz büyük fedakârlık yaparak bu çok anlamlı projelere sahip çıkan başkanımızı hiçbirimiz asla unutmayacağız. Allah kendisinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Mardin heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, festivallerin bölgeler arasında önemli bir kültür alışverişi işlevi gördüğünü söyledi. Bu tür festivallerin kültür kaynaşmasına vesile olduğuna dikkat çeken Başkan Genç, "Geçen yıl Mardin Kızıltepe’de düzenlediğimiz ’Hamsi Festivali’nde muhteşem bir atmosfer oluştu. Bir tarafta horon diğer tarafta halay ile ortak sevdamızın Türkiye olduğunu herkese gösterdik. Kızıltepe meydanında örnek bir dostluk ve kardeşlik ortamı oluştu. Bunun mukabilinde de Mardinli kardeşlerimiz Meydan Parkı’nda ’Bulgur Festivali’ yapacak. Çok güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum ve Trabzon’da gerçekleşecek ’Bulgur Festivali’ne bütün hemşerilerimizi davet ediyorum" diye konuştu.