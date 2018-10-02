Marketi pahalı bulan Kadınlar Hali'ne akın etti

Trabzon'da vatandaşlar market fiyatlarını pahalı bulunca Kadınlar Hali'ne yöneldi.

Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır hizmet veren, köylü kadınların bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri getirip sattıkları “Kadınlar Hali” bugünlerde en yoğun dönemlerini yaşıyor. Markette sebze ve meyve fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlar “Kadınlar Hali”ne yönelirken tereyağının memleketi olarak bilinen kentte tereyağı fiyatı 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 30 arttı.

Yaklaşık 25 yıldır Kadınlar Halinde esnaflık yapan Yusuf Çolak, son günlerde markette sebze ve meyve fiyatlarını pahalı bulan vatandaşların Kadınlar Haline yöneldiğini belirterek "Şu an fiyatların yüksek oluşu vatandaşın alım gücünü olumsuz etkiliyor. Biz kredi kartı ile satış yapmadığımızdan dolayı vatandaş genellikle marketleri tercih ediyor. Örneğin biz domatesin kilosunu 7 TL'den verirken marketler 10 TL'ye veriyor. Bizim sattığımız ürünler ile marketlerde satılan ürünler arasında çok fark var. Burada en az yüzde 30 daha ucuz satılıyor. Uzun yıllardır buradayım son günlerdeki kadar yoğunluk görmedim" dedi.

Tereyağı 1 yıl içinde yüzde 30 zamlandı

Alpaslan Cinemre de geçtiğimiz yıl 35 TL'den sattıkları tereyağını bugünlerde 40-45 TL'den sattıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 3 yıldan beri burada tezgah açıyorum. Bugünlerde pazarımızda yaşanan yoğunluğun sebebi fiyatların marketlere göre düşük olması. Köylü tarladan topladığı ürününü satmak için mecburen buraya getiriyor, dolayısıyla uygun satmak durumunda. Marketçi öyle değil, bahçeden 50 kuruşa aldığı ürünü 3-4 TL'ye kadar satabiliyor. Aynı ürünü biz 1.5 TL'ye satamıyoruz. Son günlerde özellikle marketlerdeki sebze ve meyvenin pahalı olması yüzünden pazarımızda belirgin bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Hakiki tereyağını kilosunu 40-45 TL'ye veriyoruz. Geçen sene 35 TL'lerde satılıyordu" diye konuştu.