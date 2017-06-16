Medical Park Karadeniz Hastanesi iftarda bir araya geldi

İftar yemeğine Trabzonspor Asbaşkanı ve aynı zamanda Medical Park Hastanesi Başhekimi Ahmet Çubukçu da iftar programına katılırken, Medical Park Hastanesi çalışanları, Ahmet Çubukçu’nun doğum günü nedeniyle ona sürpriz bir doğum günü kutlamasında bulundu. 54. yaşına giren Çubukçu için doğum günü pastası kesilirken, bal mumundan heykeli hediye edildi.

Burada bir konuşma yapan Çubukçu, "Bu kalabalığa konuşurken gerçekten heyecanlandım. Canlı yayınlarda bile heyecanlanmıyorum ama şuan heyecanlıyım. Hepinizi çok seviyorum. Çok sağolun. İyi ki varsınız" dedi.