Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 15:10

Medical Park Karadeniz Hastanesi iftarda bir araya geldi

Medicalpark Karadeniz Hastanesi 350 personeli ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Medical Park Karadeniz Hastanesi iftarda bir araya geldi

16 Haziran 2017 15:10


İftar yemeğine Trabzonspor Asbaşkanı ve aynı zamanda Medical Park Hastanesi Başhekimi Ahmet Çubukçu da iftar programına katılırken, Medical Park Hastanesi çalışanları, Ahmet Çubukçu’nun doğum günü nedeniyle ona sürpriz bir doğum günü kutlamasında bulundu. 54. yaşına giren Çubukçu için doğum günü pastası kesilirken, bal mumundan heykeli hediye edildi.


Burada bir konuşma yapan Çubukçu, "Bu kalabalığa konuşurken gerçekten heyecanlandım. Canlı yayınlarda bile heyecanlanmıyorum ama şuan heyecanlıyım. Hepinizi çok seviyorum. Çok sağolun. İyi ki varsınız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
22
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:20
  • Güneş :04:41
  • Öğle :12:33
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:04
  • Yatsı :22:05
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!