TİSAŞ Trabzon Silah Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, "İlk atışlarda neredeyse arka arkaya bin adet fişeği sorunsuzca atmayı başardık" dedi.

TİSAŞ Trabzon Silah Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu, yakında seri üretime geçecek Zigana Piyade Tüfeği (ZPT) hakkında bilgiler verdi. Alemdaroğlu, Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren TİSAŞ Trabzon Silah Sanayine ait Zigana Piyade Tüfeği’nin (ZPT) yakında seri üretimine geçileceğini belirterek, yılda 25 bin adet tamamen yerli, milli ve özgün tasarıma sahip piyade tüfeği üretmeyi planladıklarını dile getirdi.

Kuruluş tarihleri olan 1993 yılından beri sektörde hafif silah üreten nadir firmalardan biri olduklarını ifade eden Alemdaroğlu, "Bunca yıldır edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübe, bizlere TSK ve kolluk kuvvetlerimizin en önemli saldırı ve savunma silahlarından olan piyade tüfeği alanında da bir şeyler yapmamız gerektiğini işaret ediyordu. En nihayetinde 2016 yılında Ar-Ge çalışmalarını başlattığımız piyade tüfeği üretimi konusunda bugün itibariyle sona gelinmiş bulunuyor. 2018 yılının ikinci yarısında 4 bin metrekare kapalı alan üzerinde yılda 25 bin adet tamamen yerli, milli ve özgün tasarıma sahip piyade tüfeği üretmeyi planlıyoruz" dedi.

Piyade tüfeğinin adını da global markaları olan Zigana ismini verdiklerini dile getiren Alemdaroğlu, "Zigana adı gerek şehrimizle ve gerekse de şirketimizle yıllardır sembolleşmek düzeyinde başarıyla anılan bir isimdir. Dolayısıyla piyade tüfeğimizin adının başına Zigana yakışır diye düşündük" şeklinde konuştu.

Piyade tüfeğinin çeşit ve model olarak ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde olduğunu kaydeden Alemdaroğlu, "Çeşit ve model anlamında yeterli olunması gereken bir segment bu. Bunun için öncelikle 7,62 mm ve 5,56 mm kalibrelerde iki farklı mühimmat kullanılabilen piyade tüfeği olmazsa olmazımızdı ve bunu yaptık. Sonrasında 5,56 kalibre içerisinde 10.5, 14.5 ve 16 inch namlu boylarında 3 adet, 7,62 kalibrede de 16 inch namlu boyu da toplamda 4 adet prototip üreterek atış testlerine başladık" diye konuştu.

"İlk denemede bin adet fişeği sorunsuzca atmayı başardık"

Testlerde başarı sağlandığını vurgulayan Alemdaroğlu, "Belki de sektörde bir ilki yaşadık bu anlamda. Üretilen prototip parçaları birleştirilerek atışa hazır hale gelindiğinde mutlaka az bir miktar atış sonrasında bazı iyileştirme öngörüleri ortaya çıkması gerekirken biz ilk atışlarda neredeyse arka arkaya bin adet fişeği sorunsuzca atmayı başardık. Bu durum aslında Ar-Ge departmanımızın ve üretimde emeği geçen tüm çalışanlarımızın başarısıydı. Hiçbir zaman için tamam, oldu, bundan iyisi yok demeyen bir yapımız var. Sorunsuz atış yapmış olmamıza rağmen tüfeğimizin Ar-Ge çalışmaları devam ediyor. Bunun nedeni, en zor arazi şartlarında çalışma becerisi, emsallerine nazaran daha hafif olması, çok daha kolay sökülüp takılabilmesi, etkili menzil içerisinde üstün isabet özelliği, çek-at durumlarında daha kolay hedef yakalayabilme ve daha bunlar gibi pek çok konularda ürünümüzü bir seviye daha ileri taşımak istiyor olmamızdır. Seri üretim tüm bunlar gerçekleştikten sonra devreye girecek" ifadelerini kullandı.

"Dakikada 900 fişek atma ve 300 metre etkili menzile sahip"

Alemdaroğlu, "Mesela önceki yıllarda yaşanan Nusaybin ve Sur operasyonlarında gördük ki, dar sokaklarda, bina içlerinde, yakın mesafe çatışmalarında operasyon başarısı için kısa namlu boyuna sahip, ergonomik, kullanımı kolay, toza toprağa dayanıklı ve tüm bu özelliklere ilaveten etkili atış gücüne sahip piyade tüfeklerinin varlığı, meskun mahal çatışmaları için şart. Bu tür durumlar için de bizim ZPT 556 K modelimiz tüm ihtiyaçları karşılayabilmektedir. ZPT 556K model tüfeğimiz, 5,56 kalibre mühimmat kullanabilen, 10.5 inch namlu boyu ile son derece kompakt bir yapıya sahip, 2.850 gr ağırlığında, yarı otomatik ve tam otomatik atış yapabilme özelliğinde, dakikada 900 fişek atma kapasitesinde, 300 metre etkili menzile sahip, kendi tesislerimizde soğuk dövme namlu teknolojisi ile ürettiğimiz uzun ömürlü bir namlusu olan, 30 fişek kapasiteli polikarbon şarjörlü, farklı vücut boyutlarına uyumlu 6 pozisyonlu teleskopik dipçikli, en zor şartlar altında çalışma becerisine sahip, meskun mahal operasyonlarına uygun ve Özel Kuvvetler tarafından test edilmiş bir piyade tüfeğimizdir" diye konuştu.

"6 farklı ülke ile daha seri üretime geçilmemiş olmasına rağmen temas kuruldu"

2 ülke ile sözleşme aşamasına geldiklerini söyleyen Alemdaroğlu, "Diğer tüm prototiplerimizin de kendi içlerinde kendilerine has pek çok üstün özellikleri bulunmaktadır. Bizim piyade tüfeğimizden ana beklentimiz, TSK ve kolluk kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, ülke savunma sanayimize bir üretici firma olarak bu alanda da destek vermek ve Zigana Piyade Tüfeğimizi aynı zamanda ihraç ederek ülke ekonomimize girdi sağlamaktır. Şu anda 6 farklı ülke ile daha seri üretime geçilmemiş olmasına rağmen temaslarımız devam etmekte ve 2 ülke ile sözleşme aşamasına gelmiş bulunuyoruz" dedi.

Türk Savunma Sanayinin bugünkü durumunu değerlendiren Alemdaroğlu, çok başarılı işler yapıldığını belirterek, "Ülkemiz adına çok ama çok umutluyuz. Savunma sanayii çok kritik bir konu ve tüm odağımızı yerli, milli ve özgün tasarım üçgeninde toplayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak adına gecemizi gündüzümüze katıyor olmamız lazım. Çok başarılı işler yapıldı. Hayal edilen şeyler gerçeğe dönmeye başladı. Bunun çok çok ileri adımları da gelecek ve Türkiye bu anlamda gerçek bir dünya süper gücü olacaktır. Bizler de TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi olarak üzerimize düşen ne görev varsa yapıyoruz. Devletimizin bizden beklentilerini karşılamanın yanı sıra, bir beklenti olmaksızın biz bir şeyler üretip devletimizin kullanımına sunmak için de gayretlerimiz devam ediyor. Durmak yok, kendimizi, sektörümüzü ve savunma sanayimizi geliştirmek adına çalışmaya devam” şeklinde konuştu.