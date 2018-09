Mezgitin fiyatı bir türlü düşmüyor

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile Karadeniz'e açılan balıkçılar başta palamut olmak üzere farklı balık çeşitleri avlarken Trabzon'da az miktarda tezgahlarda yerini alan mezgit pahalılığıyla dikkat çekiyor.

Uzun zamandan beri fiyatıyla dikkat çeken mezgit, şimdilerde irisinin kilosu 50 TL'den satılırken yine de en çok tercih edilen balıklar arasında yerini koruyor. Bu yıl, bir ara kilosu 80 TL'ye kadar yükselen mezgit bugünlerde tezgahlarda az miktarda yerini alırken balıkçılar bu balığa rağbetin hiçbir zaman azalmadığını belirtiyorlar.

Balıkçılardan Çetin Kavzoğlu mezgitin, her zaman tercih edilen balıkların başında geldiğini belirterek, "Sezon fena geçmiyor. Ancak müşteri bazında bakıldığında pek memnun kalmayanların olduğunu da söyleyebiliriz. Fiyatlar yavaş yavaş yükseliyor şu an itibariyle 10 TL'den aşağı palamut pek yok. Artık palamutlar büyüdü dolayısıyla fiyatlarda artıyor. Büyüklüğüne göre fiyatları 10-15 TL arasında değişiyor. Şu an palamut mevsimi olduğundan dolayı balıkçılar mezgit pek avlamıyor. Dolayısıyla az gelen mezgitte pahalı oluyor. Şu an olta mezgitin kilosunu 50 TL'den satıyoruz. Mezgite bayağı bir rağbet var. Zaten sınırlı ölçüde alıyoruz. Sezon arasında palamuttan sonra balıklar daha da pahalı oluyor. Mezgitin kilosu 50-60 hatta 70 TL bile olduğu zamanlar oldu. Mezgitin ateşi hiç düşmüyor diyebiliriz. Mezgit hafif olduğundan dolayı çok tercih ediliyor. Palamut gibi ağır bir balık değil yediğinizde pek fazla dokunmaz” dedi.

Balıkçı Mehmet Ziya Kavzoğlu da, mezgitin fiyatının artması az oluşundan kaynaklandığını belirterek, balığın büyüklüğüne göre fiyatının değiştiğini söyledi. Olta ve iri mezgitin kilosunu 50 TL'den sattıklarını belirten Kavzoğlu, mezgitin her zaman tercih edilen balıkların başında geldiğini söyledi.

İlhan Özbayrak ise mezgitin kilosu 50 TL'ye kadar çıktığını dile getirerek, “Sezonun ilk günleri palamut bol idi. Şimdi yavaş yavaş azalmaya başladı. Şu an en pahalı balık mezgit ve sarı kanat. Mezgitin iriliği ve inceliğine göre fiyatı değişiyor. Uzun zamandan beri mezgit pek yoktu, yeni yeni görünmeye başladı. Olta ve iri mezgitin fiyatı 50 TL'ye kadar çıkıyor. Trol mezgitleri de geliyor ancak ince olduğundan dolayı fiyatları 10 TL'den 20 TL'ye kadar arasında satılıyor” ifadelerini kullandı.