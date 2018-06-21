MHP’liler kahvaltıda bir araya geldi

Kahvaltıya, MHP Trabzon milletvekili adayları, Nihat Birinci, İbrahim Çakır, Murat Aksoy, Emirhan Seçkin, Embiya Cevahir, MHP İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ve MKYK üyesi Süleyman Latif Yunusoğlu’nun yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

"Zaman Türkiye’ye sahip çıkma zamanıdır. Türkiye’ye sahip çıkmanın yolu MHP’ye sahip çıkmaktan geçer" diyen MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım “MHP, ülkemizin varlığını pazarlığa çıkarmayan yegane partidir. MHP’nin sesine iyi kulak verilmeli. Çünkü iç ve dış şer güçlerin ihanet simsarlarının ele geçiremediği en son kaledir MHP. Önce ülkem, sonra partim, sonra ben diyen kimseleri, tabi sığ kafalar niyeti bozuk olanlar anlamıyor ve böyle bir inanca akıl erdiremiyorlar. MHP bu anlamda farklı bir siyasi partidir. İlkeleri vardır, değişmeyen inançları vardır. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda günlük siyasi kazancı hiç düşünmemiştir” ifadelerini kullandı.

“Vatan giderse telafisi yoktur”

24 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yapan Tarım "Vatan giderse telafisi yoktur. Bayrak solarsa açıklaması hiç yoktur. Kurulan Cumhur ittifakına fitne fesatla etki yapmaya çalışanlara asla fırsat verilmeli. İnsana yanlışa götüren şüphe ve kararsızlıktır. Menfaatleri için bütün ilkelerini feda edenler, ilkeleri için bütün menfaatlerini feda edenleri anlayamazlar. Tarih bir gün bizi kimlerle birlikte olduğumuzu değil, kimlerle birlikte olmadığımızı yazacak. Tarih sahnesinde yürüyüşüne emin adımlarla devam edecektir” dedi.

Kahvaltıda partililere seslenen MKYK üyesi Süleyman Latif Yunusoğlu ise "Küresel ve emperyalist güçler, Türk Milletçiliğini tamamen ortadan kaldırmak, küresel ideolojileri bize kabul ettirmek ve milletimizi bölmek için çeşitli oyunları 40 yıldır oynamaktır. Bu oyunları bozacak irade, bu oyunları bozup milli hakimiyetimizi temsil edecek irade MHP kadrolarında olduğuna inanıyoruz. Ülkemizi parçalamaya çalışan bu güçlere karşı, MHP 24 Haziran seçimlerinden sonra ülke idaresinde büyük rol oynayacak” diye konuştu.