Mikatsadze: "Botaniğin değeri yıllar sonra anlaşılacak"

Başkonsolos Avtandil Mikatsadze Akkaya’ya ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, “Trabzon’da uzun zamandır görev yapıyorum. Artık kendimi Trabzonlu olarak görüyorum. Bu şehri çok seviyorum. Her iki ülke ve şehir arasında ticaretin, turizmin ve kültürel etkinliklerin daha da geliştirilmesi için katkı vermeyi bundan sonra da sürdüreceğiz. Sizlere ve Trabzon halkına minnettarız, misafirperverliğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzon Botanik Park Tanıtım Günleri açılışında Botanik Park’ı gezdiğini ve çok güzel bulduğunu belirten Başkonsolos Avtandil Mikatsadze, “Batum Botanik Park’ın açılışı 1900 yılların başında gerçekleştirildi. Üzerinden bir asırdan fazla yıl geçti ve yeni yeni şekillenmeye başladı. Bu anlamda Trabzon Botanik Park’ın değeri ve anlamı ileriki yıllarda anlaşılacaktır. Eşsiz bir manzaraya karşı kurulan Botanik Park’ı muhteşem buldum. Ayrıca burayı daha da geliştirmek için Batum Botanik Park’ı ile işbirliği de yapabiliriz. İstediğiniz bitkileri sizlere oradan temin edebiliriz. Geleceğiniz için attığınız bu adımdan ötürü sizleri tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Misafirperverliğinden ötürü Gürcistan Cumhuriyeti Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze’ye teşekkür eden Akkaya, “İki dost ve kardeş ülkeyiz. Beraber önemli işlere imzalar attık. Gelecek dönemde ilişkilerimizin hem ticari, hem spor, hem de kültürel faaliyetlerde çok daha yoğun olacağına inanıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi iki ülkenin de menfaatinedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa yapmaya da hazırız” dedi.

Konuşmaların ardından Gürcistan Cumhuriyeti’nin Trabzon Başkonsolosu Avtandil Mikatsadze, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Akkaya’ya Gürcistan Konsolosluğunu gezdirerek binayı tanıttı.