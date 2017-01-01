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01 Ocak 2017 13:10

Milletvekili Günnar ve Başkan Sağıroğlu’dan Yomra esnafına ziyaret

Milletvekili Günnar ve Başkan Sağıroğlu’dan Yomra esnafına ziyaret

01 Ocak 2017 13:10

AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Yomra ilçesini ziyaret etti. Parti binasında Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ve İlçe Başkanı Mustafa Pehlivan ile bir araya gelen Günnar, ardından ilçe merkezindeki esnafları gezerek talep ve dilekleri dinledi. Hükümet çalışmaları hakkında da vatandaşları bilgilendiren Günnar, her zaman vatandaşlarla istişare içinde olduğunu, hemşehrileri ile bir arada olmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini ve kendisine iletilen temennileri çözmek için gayret ettiğini söyledi.
Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ise, Milletvekili Günnar’ı ilçelerinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, “Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun her zaman yanımızdadır. Bugün de kendisiyle birlikte yılın son gününde esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinledik. Yüce mevlama şükürler olsun ki hiçbir sıkıntımız yok. Durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Yeni yılda da hizmetlerimiz katlanarak devam edecek. Bizler milletimizin efendisi değil, 24 saat hizmetkarıyız. Durmak yok yola devam” dedi.



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