MOBİAD üyelerinden enflasyonla mücadeleye destek

Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD) Trabzon Şubesi enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla üye iş yerlerinde yüzde 10'luk bir indirim yapma kararı aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na MOBİAD Trabzon Şubesi'nde üyelerinden de destek geldi. Programa katılan firma ve sivil toplum kuruluşları “enflasyonlamucadele.org.tr” adresinde yayınlanırken Trabzon'dan bu çağrıya ilk kulak verenlerden biri MOBİAD oldu.

“Yüzde 10 indirim yapma kararı aldık”

MOBİAD Başkanı Alper Bektaş, Bakan Albayrak'ın açıkladığı programa eksiksiz olarak katılacaklarını belirterek, “Bizler üyelerimizle birlikte Enflasyonla Mücadele Programına katılarak yüzde 10 indirim yapma kararı aldık. Ve bu kararımızı hemen uygulamaya soktuk. Enflasyondan çok çekmiş bir ülke olarak, bugün bu mücadeleyi ve tek vücut olmayı çok anlamlı buluyoruz. Bu nedenle bizde bu milli mücadeleye katıldık” dedi.

Enflasyon ile mücadelede üzerlerine düşeni eksiksiz yerine getireceklerini kaydeden Bektaş, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programının başarılı olması için tüm ekonomi bileşenlerinin bu mücadeleye katılması gerekiyor. Bizde bu milli dayanışmada yerimizi aldık. Türkiye böyle birlik ve beraberlikleri geçmişte göstermiş ve başarılı olmuştur. Enflasyon dahil her türlü ekonomik mücadelede devletimizin ve milletimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.