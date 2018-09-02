Mühendislerin Sağlığı Medical Park Karadeniz’e Emanet

Ayakta ve yatarak tedavilerde kolaylıklardan yararlanmalarını sağlayan protokol, İl Koordinasyon Kurulu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törende Medical Park Karadeniz Hastanesi Kurumsal Pazarlama Uzmanı Faruk Bayraktar ve TMMOB Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Şaban Bülbül katıldı.

TMMOB Trabzon İKK Sekreteri Şaban Bülbül, TMMOB’ye bağlı tüm mühendis ve mimar odalarının Trabzon şubelerine üye olan yaklaşık 7 bin mühendis mimarların hem kendilerinin hem de eş, çocuk ve anne babalarının faydalanabileceği bu protokol ile Medical Park Karadeniz Hastanesi’nden ayrıcalıklı sağlık hizmeti alacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Amaçlarının TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarına üye olan mühendis ve mimarların en iyi şekilde sağlık hizmeti almalarını sağlamak olduğunu belirten Bülbül, “Mühendis ve mimarların bağlı bulundukları meslek odaları ile irtibata geçmeleri ve İKK tanıtım kartlarını almaları gerekir. Bu kart ile hastaneye başvurarak ayrıcalıklı sağlık hizmeti alabilecektir. Protokol hem tüm bileşenlerimize, üye mühendis, mimar ve ailelerine hem de Medical Park Karadeniz Hastanesi’ne hayırlı olsun” dedi.