Muhtarlar 2. Olağan Genel Kurullarını yaptılar

Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Gümrükçüoğlu, 692 muhtarla Trabzon’a hizmet için görev yaptıklarını söyledi. Gümrükçüoğlu “Kıymetli muhtarımız da mesai arkadaşımızdır. Her gün, her gece, her saat bizi telefonumuzdan ulaşabildikleri gibi bizzat görüşerek de hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Muhtarlarımız ayrıca her Salı günü her zaman bizimle sabahtan gece yarısına kadar özel olarak tanınmış günde bir araya geliyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bütün ilçe Belediye Başkanlarımız hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün muhtarlarımıza halka hizmete yönelmiş olan bütün taleplerinde yardımcı olmaya çalıştılar” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak yasanın çizdiği sınırlarda hizmet etmeyi sürdürdüklerini kaydeden Başkan Gümrükçüoğlu, “Siz kıymetli muhtarlarımız gecenizi gündüzünüze katarak ne yaptınız? Yol, menfez, istinat duvarı, beton, asfalt istediniz, diğer hizmetlerinizin de yerine getirilmesi için gayretlerinizi sürdürdünüz. Suyunuzun, kanalizasyonunuzun isteklerini dile getirdiniz. O bakımdan biz sizlere çok kıymet veriyor ve çok seviyoruz. Vatandaşın sesi, gözü, kulağı oldunuz. Bu bakımdan biz bir şeyler yapabiliyorsak, sizlerin getirdikleriyle yapabiliyoruz. İşte böylece muhtarlığın en önemli yönünü anlıyoruz. Siz vatandaşının tek tek veya toplu sorunlarını da olsa temsil eden, taşıyan, götüren insanlarsınız” diye konuştu.

Genel Kurul’da söz alan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise muhtarların Türkiye Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğine çok büyük katkısı olduğunu söyledi.

Muhtarların daha iyi şartlarda hizmet etmesi için 9 adet muhtarlık binasını hizmete açtıklarını ve 12 adet muhtarlık binasının da yapım aşamasında olduğunu belirten Başkan Genç, "Bizim 85 muhtarımız var. Çarşıbaşı ve Beşikdüzü’nde kadın muhtarlarımız var. Bunların sayısının artmasını istiyoruz. muhtarlarımızı teknolojiyle buluşturalım istiyoruz. Şu ana kadar 50 adet bilgisayarı muhtarlarımıza verdik. Talep ne kadar idiyse bunu karşıladık. Muhtarlarımızın maaşı asgari ücret seviyesine yükseldi. Elektrik, su, telefon gibi faturalarını ödüyoruz. Belediyemiz 9 tane muhtarlık ofisi yaptık, 12 tane daha yapacağız ki güzel mekanlarda hizmet verebilsinler diye... Muhtarlarla 16 kez toplantı yapan belediye başkanı olarak herhalde katılımcı belediyecilik anlayışını en güzel şekilde yerine getirdiğimizi ifade etsek doğru söylemiş oluruz. Hep beraber, topyekün bu topraklara hizmet etmeye gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olağan Genel Kurulu’na, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Akdeniz, Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkanı Bekir Aktürk, Ortahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Durmuş, Güneydoğu Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hatip Şaran ile çok sayıda muhtar katıldı.