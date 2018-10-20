Muhtarlar Yıldızlı Yonca Kavşağı'na ağaç diktiler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Yıldızlı Yonca Kavşağı'nda Trabzon'da görev yapan muhtarlar adına hatıra ormanı oluşturdu.

Ağaç dikimi öncesinde Sera Gölü Tesislerinde düzenlenen törende katılımcılara seslenen Trabzon Valisi Yücel Yavuz, muhtarların demokrasinin kılcal damarları olduğunu söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise Trabzon'un mahallelerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları “5 yılın toplamında yol, su, menfez, istinat, asfalt, beton gibi hizmetlerinin cumhuriyet tarihinin hiçbir 5 yıllık döneminde olmadığı haliyle büyükşehir olduktan sonraki dönemde gerçekleştirildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Trabzon Büyükşehir Belediyesi 4 yıl 8 ay süresince toplamda 1 milyon 630 bin ton asfaltı mahalle yollarımıza sermiştir. Bir kamyonun ortalama 20 ton taşıdığını hesap edersek bu 81 bin 500 kamyon asfalt eder. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak bu seneki hedefin sonunda toplamda 750 bin m3 beton yol ve onunla ilgili çalışmalar, menfezler tamamlanacak şekilde betonlama hizmeti yapılmıştır. Hiçbir 5 yıllık dönemde şehrimizde bu yapılmış değildir” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Yıldızlı Yonca Kavşağı'na geçilerek Trabzon'da görev yapan 692 muhtar adına ağaç dikildi. Gümrükçüoğlu “Bugünün hatırası için bu sene bir değişiklik yapalım bir hatıra bırakalım dedik. Yıldızlı Kavşağı'nda tahsis ettiğimiz şekilde Muhtarlar Hatıra Fidanlığına her birinizin ismine bir fidan dikmeyi istedik” dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ve Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesi Muhtarı Bekir Aktürk muhtarların öncelikli ve sürekli görevinin halka hizmet etmek olduğunu hatırlattı. Aktürk “Biz hiçbir siyasi parti adı altında olmadan sandıktan çıkan demokrasinin kılcal damarıyız. Bizim amacımız millete hizmet etmektedir. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza sahip çıkarak vatanımıza hizmet edeceğiz. Durduğumuz yeri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Edebimizle, adabımızla görevimizi ifa etmek zorundayız. Ne söylediğimizi, bize ne söylendiğini çok iyi idrak etmeliyiz. Çünkü biz muhtarlar olarak milletin sorumluluğunu taşıyoruz. Seçim sürecine giriyoruz. Türkiye genelinde muhtarlık için aday çokluğu var. Bunun nedeni de Cumhurbaşkanımızın muhtarlık müessesine verdiği önemdir. Cumhurbaşkanımızın bize tanıdığı bu haklar nedeniyle kendisine müteşekkiriz” diye konuştu.