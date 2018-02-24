Muhtarlara uyuşturucunun zararları anlatıldı

Trabzon’da bir otelde düzenlenen sempozyuma Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve muhtarlar katıldı. Sempozyumda Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Alparslan, katılımcılara uyuşturucu ve madde bağımlılığı konularında bilgiler vererek, mücadele konularını anlattı.

Sempozyumda bir konuşma yapan Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Trabzon’daki bütün muhtarlara numarasını verdiğini belirterek, kentte uyuşturucu konusunda ciddi mesafeler alındığını söyledi. Kutanoğlu, “Güçlü bir gelecek inşa etmek istiyorsak bunun için sağlıklı gençlere ve bireylere sahip olmamız gerekiyor. Uyuşturucu kullanan gençlerin geleceğin büyük Türkiye’sine bizi taşıma şansı yok. 2 sene önce Trabzon’da bulunan muhtar arkadaşlarıma cep telefon numaramı verdim. Benim telefon 7 gün 24 saat açık dedim. Özelikle uyuşturucu konusunda herhangi bir muhtarımın beni araması halinde kimliği asla kimseye gitmeyecek bende kalacak dedim. Gerçekten Trabzon’da uyuşturucu konusunda çok ciddi mesafeler aldık. Esrardan bir şey olmaz gibi bir rahatlık var. Arkadaşlar herşey ot kullanmakla başlıyor. Arkasından bonzai geliyor. Sonra eroin geliyor ve arkasından kaybedilen bir gençlik ve belki de kaybedilen Türkiye gelecek” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise “Böyle bir birliktelikte böyle bir ülkede uyuşturucu olmamalıdır. Belediye olarak Düzköy yolu üzerinde en modern bir uyuşturucu ve madde bağımlılığı mücadele merkezinin yapımını ve hizmete hazır hale gelmesini gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uyuşturucu ile mücadele konusunda işbirliğinin önemli olduğuna işaret ederek, “En yüksek mülki idare amirliği görevinde olan ve devletimiz, hükümetimiz adına bu ili idare etmeyle görevlendirilen bir kişi olarak sorumluluğum neyse sizlerde benim değerli mesai arkadaşlarım olarak bu konuda görevli bütün güvelik birimlerimizle birlikte sorumluyuz. Gençlerimizin karşı karşıya olduğu tehlike açık. Bir defadan bir şey olmaz, bende kullanıyorum ve senden hiçbir ücret alınmayacak diye başlatılır devamında artık içinden çıkılmaz bir hale dönüşür. Önemli olan oraya gelmemek” şeklinde konuştu.