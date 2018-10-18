Of Ticaret ve Sanayi Odası enflasyonla mücadeleye “Varız” dedi

Bütün üyelerini enflasyonla mücadele kampanyasına davet eden Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral “Tüketici Fiyat Endeksinde yer alan 407 kalem ürün ve hizmetlerde asgari yüzde 10 indirim kampanyasına katılmaya davet ediyoruz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 81 il 160 ilçede yer alan 365 odaya ve borsa ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan üyelerini “indirim kampanyasına” davet etti. Bu davete cevap veren Of Ticaret ve Sanayi Odası'da “Varız” diyerek enflasyonla mücadeleye destek verdi.

Konuyla ilgili meslek komiteleri, meclis ve yönetim kuruluna bilgilendirmeler yapan Of Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Saral şunları söyledi:

"Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı, hükümetimiz tarafından açıklandı. Açıklanan programa Of Ticaret ve Sanayi Odası olarak tam destek veriyoruz. Programı üyelerimize bildirdik. Sosyal medya hesaplarımız, web sitesi, afiş, bilboard vb araçlarla gerekli duyuruları yapıyoruz. Bu kapsamda ilçemizde faaliyet gösteren üyelerimizi, tüccar, sanayici ve esnafımızı, asgari üç ay sürmesi planlanan indirim kampanyasına katılmaya davet ediyoruz. Kampanya ya destek vermek isteyen üyelerimiz odamıza başvurabilirler. Konu ile ilgili bilgilere web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz.”

"Ülkemizin çimentosu olan yöre halkı her zaman ülkenin geçirdiği zor şartlarda elini taşın altına koymuştur" diyen Saral, “Of olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu mücadele de yine ön sıralarda yer alacağımıza inanıyoruz. Kamu ve özel sektör arasındaki güçlü işbirliği ile içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız. Yöre insanımız ülkemizin en kötü günlerinde ülkesi ve milleti için ne gerekiyorsa her zaman yapmıştır ve yapmaya da devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye olarak sadece belli bir kesime bırakılamayacak bu mücadelede aynı hedefe milli mücadele ruhuyla kenetlenmeliyiz. Bu mücadelede, devletimizin ve milletimizin yanında yer almalıyız” dedi.