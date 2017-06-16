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16 Haziran 2017 16:05

Of Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Ege’ye ziyaret

Of Ticaret ve Sanayi Odası (OFTSO) Meclisi, İzmir merkezli olmak üzere Ege Bölgesi’ne bir ziyarette bulundu.

Of Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Ege’ye ziyaret

16 Haziran 2017 16:05


Ziyaret kapsamında Menemen Ticaret Odası, Menemen Kaymakamlığı, Aliağa Ticaret Odası, Bergama Ticaret Odası, Ayvalık Ticaret Odası, Selçuk Ticaret Odaları ile istişarelerde bulunularak bölgenin ekonomik değerleri hakkında bilgi alındı ve ticari hayat yerinde inceleme fırsatı bulundu.


Ziyaretle ilgili bilgiler veren OFTSO Başkanı Erdal Saral, "2015 yılında Menemen Ticaret Odası ile imzalanan Kardeşlik Protokolü’nün ardından karşılaştırma ve performans değerlendirmesi yapmak, karşılıklı bilgi alışverişini artırmak, odalarımızın gelişimine katkı sağlayan ortak projeler üretmek, iletişimi güçlendirmek, karşılıklı hizmet standartlarının artmasını sağlamak, ortak toplantılar yapmak için İzmir’e bir gezi düzenledik. Bu gezide işbirliği sayesinde daha kapsamlı faaliyetler, projeler hazırlamak, sanayi ve ticaretin gelişmesinin yanında sosyo-kültürel faaliyetlerde de birlikte hareket etmek ve böylece odalar arasındaki ile işbirliğini güçlendirmek için çalışmalarımız oldu. Ortak meclis toplantıları yapıldı" dedi.




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