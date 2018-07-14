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14 Temmuz 2018 09:09

Of TSO kalite denetiminden geçti

Of Ticaret ve Sanayi Odası’nda (OFTSO) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme denetimine tabi tutuldu.

Of TSO kalite denetiminden geçti

14 Temmuz 2018 09:09


Belgelendirme denetimini Türk Loydu Vakfı adına İlker Gür yaparken, denetim öncesi oda çalışanları ve yönetim kurulu üyelerine sistem hakkında bilgiler paylaşıldı. Denetimde tüm birimlerin çalışmalarının kalite standardına uyumu incelendi.


Odanın kalite hedeflerindeki başarısının yapılan denetimler sonucunda tescilleneceğini belirten OFTSO Başkanı Erdal Saral ise "Of Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak, Of ticaret hayatına yenilikler getirmek için gayret gösteriyoruz. 2007 yılında başlayan Kalite yolculuğumuz, 2013 yılındaki Akreditasyon Belgelendirmesi ile zirve yapmıştır. Ancak zor olan zirvede kalmak olduğundan, yine bağımsız, tarafsız, güvenilir, uzman, milli ve kendi alanında zirvede bir bir kurum olan aynı zamanda akreditasyon denetimlerini de TOBB ile birlikte yürüten Türk Loydu Vakfından belgelendirme denetimi talep edilmiştir. 2015 versiyonu ile güncelleyip, belgelendireceğimiz Kalite Yönetim Sistemimiz üyelerimizin talep, öneri ve şikayetleri ile geliştirilerek bölgemizin ticari hayatının gelişimine katkıda bulunacaktır. Bu süreçte emeği gecen oda personelimize, meclisimiz ve Yönetim Kurulu üyelerimize gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.




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