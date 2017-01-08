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08 Ocak 2017 11:25

Oflular Halep halkı için seferber oldu

Oflular Halep halkı için seferber oldu

08 Ocak 2017 11:25

Trabzon’un Of ilçesinde, Haleplilere yönelik olarak başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.
Sadece ilindeki değil dünyanın hiçbir yerindeki mazlumlara kayıtsız kalmayan Oflular, Of Kaymakamlığı, Of Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonu ile başlattığı Halep’e yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.
Of Kaymakamlığı, Of Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleri ile başlatılan kampanyanın ilk gününden itibaren vatandaşlar giyimden, gıdaya, bebek bezinden battaniyeye kadar ihtiyaç duyulan birçok yardım malzemesini Atatürk Bulvarı Polis Merkezi karşısında bulunan toplama merkezine ulaştırdı. Vatandaşların büyük duyarlılık gösterdiği yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, belediye görevlileri tarafından gruplandırılarak düzenli bir şekilde paketlendi. Halep’teki zulme “Dur!” diyen Oflular, sahip olduklarını Halep halkı ile paylaştı.
Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, başlattıkları yardım kampanyası toplama merkezini ziyaret etti. Başkan Sarıalioğlu, Müslüman olmaktan dolayı İslam dininin kendilerine yüklediği bazı sorumluluklar olduğunu vurgulayarak, “Çevremizdeki bütün sıkıntıların paylaşılmasında, giderilmesinde yüce Türk milletine çok büyük bir görev düşüyor. Çünkü komşusu açken tok yatanın gerçek manada iman etmediğine inanan bir dininin mensubuyuz. Hadisler ve ayetler de bu yöndedir. Bu anlamda Of’tan da bu anlamlı kampanyaya yapılan yardımlar büyük önem taşıyor. Halep’te yaşanan insanlık dramları karşısında sessiz kalmıyoruz. Halep’li kardeşlerimiz için Of İlçesinden başlattığımız yardım hareketi sizlerin destekleriyle büyüyor. Bu kampanyaya giyecek, dayanıklı tüketim malları ve özellikle çocuk ihtiyaçları yardımında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın bize ulaşmasını istiyoruz. 9 Ocak 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Atatürk Bulvarı Polis Merkezi karşısında bulunan toplama merkezine yardımlarını bekliyoruz” dedi.
Öte yandan, yardım kampanyasında çocukların Halepli yaşıtlarına yönelik yaptığı anlamlı yardımlar da dikkat çekiyor. Çocuklardan bazıları ayakkabısını, bazıları montunu, bazıları da çok sevdiği oyuncaklarını Halepli yaşıtlarına gönderebiliyor.



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