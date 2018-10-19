Of'ta mesleki yeterlilik sınavına giren oto galericilerine belgeleri teslim edildi

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı alım ve satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilmesinin ardından harekete geçen Of Ticaret ve Sanayi Odası 2 etap şeklinde yaptığı sınavlar sonucunda başarılı olan galericilere mesleki yeterlilik sertifikası verdi.

Sınav sonucunda başarılı olan ve mesleki yeterlilik belgesi alan işletmeler motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki kara taşıtlarının alım ve satımını yapabilecek.

Konuyla ilgili Of Ticaret ve Sanayi Odası'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren İl Ticaret Müdürlükleri Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan işletmelere yetki belgesi vermeyecek. Noterler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlerin alım- satım işlemlerini gerçekleştirmeyecektir. Belediyeler, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere ruhsat vermeyecektir. Mevcut ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı yapanlar, sektöre yeni girecek girişimciler için; firma sahibi, şube var ise şube müdürü, pazarlama ve satış personelinden en az bir kişi mesleki yeterlilik belgesi almak zorundadır. Firma sahipleri veya şube müdürleri Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5, Pazarlama/Satış Personeli ise Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 Belgesi almalıdır. Yetki belgesi, 5 yılda bir yenilenecektir. Aynı şekilde Mesleki Yeterlilik Belgeleri de 5 yılda bir yenilenecektir. Yetki belgesi, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmenin bulunduğu yerdeki İl Müdürlüğü tarafından verilecektir. Yetki belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi yerine geçen bir belge bulunmamaktadır.”