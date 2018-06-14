Oğlu Eren Bülbül olmadan ilk Ramazan Bayramı’nı kutlayacak

Trabzon’un Maçka ilçesi Yolgören Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl Ağustos ayında terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül’ün saldırıya uğradığı yere Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 katlı bir ev yaptırıldı. 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hemen mezarı başında yapılan ve özel mimari ile inşa edilen evin tamamlanmasının ardından anahtar 24 Haziran seçimleri öncesi miting için Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından anne Ayşe Bülbül’e teslim edildi.

Anne Ayşe Bülbül, bugün yeni evini basın mensupları ile birlikte gezerken, hiçbir şeyin acılarını dindirmeye yetmediğini söyledi. Anne Bülbül "Hiçbir şey acıların dindirmiyor. Eşim olsaydı da bu acıları birlikte paylaşsaydık. Eşim yok, Eren yok. Ama her şeye rağmen bizim acılarımızı paylaşanlardan Allah razı olsun. Onlara çok teşekkür ediyorum. Dün Cumhurbaşkanımızın mitinginde yeni evimizin anahtarını aldık. Sağolsun Cumhurbaşkanımız bizimle ilgileniyor, kısa bir sohbet ettik. Bize birşeye ihtiyacımız olup olmadığını sordu, acımızı paylaştı" dedi.

"Baktığınız zaman bizimle sadece Tayyip Erdoğan ve AK Partililer ilgilendi" diyen anne Ayşe Bülbül, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den aynı ilgiyi göremediklerini ifade ederek "Biz kimseye kapımızı, telefonumuzu kapatmadık. Kimseye karşı bir tepkimiz yok. Bizi kimse de sormak zorunda değil, sorsalar iyi olur ama bizim yanımıza gelenden maddi destek değil manevi destek bekliyoruz, acımızı paylaşmalarını bekliyoruz. Buraya geldiklerinde bizi ne aradı ne sordular. Niye aramadıklarını kendilerini daha iyi bilirler" diye konuştu.

Anne Ayşe Bülbül, oğlu Eren Bülbül olmadan ilk kez Ramazan orucu tuttuğunu ve Ramazan Bayramı yaşayacağını hatırlatarak "Bayramların gelmesini hiç istemiyorum. Benim yerime siz kendinizi koyun ne düşünürsünüz. Hep bir tarafımız eksik. Nereye gideceğim, buradayım. Bazen de mezarın başında yatıyorum. Günlerim böyle geçiyor. Benim gözyaşlarımın hesabını kim verecek. Ben Eren’i bırakıp da yaylaya nasıl gideceğim?" şeklinde konuştu.