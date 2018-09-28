Oğlunu öldürüp, eşi ve kızını yaralayan emekli albay cezaevinde intihara kalkışmış

Trabzon'da geçtiğimiz 25 eylül Salı günü ailesi ile kaldığı dairede önce oğlunu öldüren ardından eşi ve kızını silahla yaralayarak intihar etmek isteyen ancak silahı ateş almaması sonucu bunu başaramayan emekli albay tutuklu bulunduğu cezaevinde yüksekten atlayarak intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan Oktay Hacımürtezaoğlu'nun tedavisi sürerken, ifadesinde son dönemde gördüğü rüyalar sonrasında ailesini öldürmeyi ve ardından intihar etmeyi planladığını anlattığı öğrenildi.

Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir apartmanın 7. katında oturan ve bir süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen ve bu nedenle ordudan 2007 yılında emekli edilen albay Oktay Hacımürtezaoğlu, eşi Ayşe Hacımürtezaoğlu (55) ile yaşadığı tartışma sonrasında eşini ve kızı Büşra'yı silahla yaralarken, göğsünden silahla vurulan oğlu Oğuz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından eve gelen komşuları tarafından etkisiz hale getirilen Hacımürtezaoğlu, adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emekli albay Oktay Hacımürtezaoğlu'nun ifadesinde, son zamanlarda gördüğü bazı rüyaların etkisinde kaldığını ve olay günü sabah kalktığında ailesini öldürmeyi ve ardından intihar etmeyi planladığını anlattığı öğrenildi.

Emekli albayın tutuklu bulunduğu Bahçecik Cezaevi'nde dün akşam saatlerinde, yüksekten atlayarak intihara kalkıştığı ve ağır yaralandığı öğrenildi. Vücudunda çok sayıda kırık oluşan Oktay Hacımürtezaoğlu'nun Kanuni Eğitim ve araytırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.