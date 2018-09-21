Öğrenciler yetenek taramasından geçirildi, 8 testin 2'sinde Trabzon'daki öğrenciler Türkiye birincisi oldu

Ülke genelinde ilkokul 3. sınıflarda okuyan öğrencilerin 8 ayrı testten geçirildiği taramada Trabzon'daki öğrencilerin, ‘en süratli ve ‘en çevik testlerinde Türkiye'nin en iyi derecelerine sahip olduğu ortaya çıktı.

64 ülkeden 423 bin 5557 öğrenci

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa başlattığı Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Türkiye genelinde 9 bin 527 ilkokulda okuyan toplam 423 bin 557 üçüncü sınıf öğrencisi yetenek taramasına tabi tutuldu. Zimbabwe'den Çin'e kadar 64 ayrı ülkeden 9 binin üzerinde yabancı uyruklu çocuğun da katıldığı taramanın ardından 46 bin 884 öğrenci, bilim kurulu tarafından ikinci aşamaya çağrıldı.

8 testten 2'sinde zirve Trabzon'un

İlk aşamada ilkokul öğrencileri, uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından boy-kilo ölçümü, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği tespiti, esneklik, dikey sıçrama, geriye sağlık topu fırlatma, el kavrama kuvveti, 20 m sürat ve çeviklik testine tabi tutuldu. Tek tek kaydedilen ölçümler sonunda Trabzon'daki öğrenciler, bu 8 test içinde 20 metre sürat ve çeviklik verilerine göre Türkiye ortalamasının üzerinde yer alarak zirvede yer aldı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, 5 bin 136 öğrencinin bin 238'inin ikinci aşamaya geçtiğini hatırlatarak “Bu çocuklar yeniden eğitim ve ölçümlere tabi tutulacak. Sonra da başarılı olanlar bu kez branşlara ayrılarak Türk sporuna yeni başarılar elde etmeleri amacıyla desteklenecek” dedi.

Spor Şube Müdür V. Yusuf Çebi de, 10 beden eğitimi öğretmeni ile 7 uzman antrenörün önderliğinde ikinci aşama ölçüm-eğitimlerinin sürdüğünü belirtti.