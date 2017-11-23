Öğretmen meclis üyelerine çiçekli kutlama

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım ayı oturumlarına devam edildi. Meclis oturumu öncesinde Belediye Meclisinin öğretmen üyelerine 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çiçek takdim edildi. Öğretmenlik mesleğinin toplum için önemine dikkat çeken Gümrükçüoğlu, “Anne-babalarımız kadar, belki de daha fazla üzerimizde emekleri olan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik ediyorum. Öğretmen olup, yıllarca öğretmenlik yapıp bugün Belediye Meclis üyemiz olarak halka hizmetini sürdüren değerli Meclis üyelerimizin bu özel gününü kutluyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin öğretmen üyeleri; Düzköy Belediye Başkanı Abidin Çelik, Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, Ahmet Refik Yıldız, Ahmet Salih Birincioğlu, Metin Şahin, Ali Fikri Cinel, Muzaffer Bayraktar, Melike Turhan, Salih Yavuz, Serkan Özdemir ve Türkay Güdü’ye düzenlenen törenle Meclis üyeleri tarafından çiçekleri takdim edildi.