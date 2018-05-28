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28 Mayıs 2018 15:34

Okullara hobi bahçeleri oluşturulmaya devam ediyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Akçaabat Ziraat Odası Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı “Toprak ve Tarım Bilincinin Geliştirilmesi” protokolü kapsamında okullara hobi bahçeleri kazandırmaya ve öğrencileri tarımsal süreçler ile buluşturmaya devam ediyor.

Okullara hobi bahçeleri oluşturulmaya devam ediyor

28 Mayıs 2018 15:34


Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, teknik kadrosundaki ziraat Mühendisleri Ali Han, Hikmet Bayram ve Veysel Baki ile Yıldızlı TOKİ Ortaokulu bahçesinde bulunan atıl alan Öğretmen Nuray Öztürk öncülüğünde toprak döktürerek hobi bahçesine dönüştürüldü. Akçaabat Ziraat Odası tarafından temin edilen sebze fideleri hobi bahçesine ziraat mühendisleri eşliğinde dikildi.



Hobi bahçelerinde ilk hasat


Akçaabat Ziraat Odası eğitim serasında ikinci ürün hasadını Söğütlü Anaokulu öğrencileri Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu , Okul Müdürü İsmail Çay sınıf öğretmenleri ile ziraat odası mühendisleri ile yaptı.


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu “Bu serada, hasadını yapacağımız salatalıkları yine öğrencilerimiz ile dikmiştik. Öğrencilerimizi tarımsal süreçler ile buluşturarak onların mutluluğuna ortak oluyoruz . Öğrencilerimiz ile yaptığımız etkinlikler bizim tarımsal üretime verdiğimiz hizmetin ne denli önemli olduğunu bize gösteriyor. Sağlıklı nesillerin yetişmesi ancak sağlıklı beslenme olur bunun için sürekli arazide tarlada çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Her çocuk sebze fidesi dikmeli hasat yapmalı toprağı çapalamalıdır” ifadelerini kullandı




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