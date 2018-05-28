Okullara hobi bahçeleri oluşturulmaya devam ediyor

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu, teknik kadrosundaki ziraat Mühendisleri Ali Han, Hikmet Bayram ve Veysel Baki ile Yıldızlı TOKİ Ortaokulu bahçesinde bulunan atıl alan Öğretmen Nuray Öztürk öncülüğünde toprak döktürerek hobi bahçesine dönüştürüldü. Akçaabat Ziraat Odası tarafından temin edilen sebze fideleri hobi bahçesine ziraat mühendisleri eşliğinde dikildi.

Hobi bahçelerinde ilk hasat

Akçaabat Ziraat Odası eğitim serasında ikinci ürün hasadını Söğütlü Anaokulu öğrencileri Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu , Okul Müdürü İsmail Çay sınıf öğretmenleri ile ziraat odası mühendisleri ile yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu “Bu serada, hasadını yapacağımız salatalıkları yine öğrencilerimiz ile dikmiştik. Öğrencilerimizi tarımsal süreçler ile buluşturarak onların mutluluğuna ortak oluyoruz . Öğrencilerimiz ile yaptığımız etkinlikler bizim tarımsal üretime verdiğimiz hizmetin ne denli önemli olduğunu bize gösteriyor. Sağlıklı nesillerin yetişmesi ancak sağlıklı beslenme olur bunun için sürekli arazide tarlada çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Her çocuk sebze fidesi dikmeli hasat yapmalı toprağı çapalamalıdır” ifadelerini kullandı