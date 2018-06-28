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28 Haziran 2018 14:05

Ömer Sağıroğlu: “Tüzük değişikliği keyfiyet değil gerekliliktir”

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, 1 Temmuz’da gerçekleştirecekleri tüzük tadilat gündemli genel kurulun kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, "Tüzük değişikliği bir keyfiyet değil gereklilikti.

Ömer Sağıroğlu: “Tüzük değişikliği keyfiyet değil gerekliliktir”

28 Haziran 2018 14:05

Çünkü devletin ilgili organları tarafından değişikliğin yapılması yönünde defalarca uyarıldık” dedi.


Trabzonspor camiası yıllardır tartışmaların odağında kalan tüzüğün yenilenmesine yönelik gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurula kilitlendi. Geçtiğimiz Nisan ayında göreve gelen Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ilk iş olarak tüzüğün değiştirilmesi yönünde adım attı ve taslak tüzük tamamlandı. Kısa bir süre önce kulübün resmi sitesinde de yayınlanan taslak tüzüğün oylaması ise 1 Temmuz’da yapılacak.



"Bu bir keyfiyetten öte gerekliliktir"


Tüzükle ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, bazı kesimler tarafından yapılan ’Neden tüzüğü değiştiriyorsunuz’ yönündeki eleştirilere de cevap verdi. “Tüzüğün değiştirilmesi bir keyfiyet değil gereklilikti” diyen Sağıroğlu, şunları söyledi:


“Dernekler Müdürlüğü ve devletin ilgili organları tarafından yıllardır yazılı olarak birkaç kez ‘tüzüğümüzün çok sayıda maddesinin değiştirilmesi veya yenilenmesi ayrıca düzeltilmesi yönünde’ uyarılmışız. Bu uyarılara rağmen herhangi bir girişimde bulunulmamış. İlgili makamlar bize özetle, tüzükteki bir çok maddenin Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun’a uygunluk taşımadığı yönünde ciddi uyarılarda bulunmuş. Bu uyarılar doğrultusunda ve camiamızın beklentileri ışığında yola çıktık. Elbette eleştiriler olacaktır, öneriler yapılacaktır. Hepsini dikkate alıyoruz. Ama bu bir keyfiyetten öte gerekliliktir. Çünkü hiçbir tüzük kanunların gerisinde kalamazdı, günümüz şartlarına da uyumsuzluk gösteremezdi” ifadelerini kullandı.




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