Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 16:31

Ömer Sağıroğlu’ndan kongre çağrısı

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, 1 Temmuz’da gerçekleştirecekleri Olağanüstü Genel Kurul da 6 bin 153 üyenin oy kullanacağını söyleyerek, kulübün geleceği için büyük bir önem taşıyan tarihi kongre de oy kullanma hakkı bulunan tüm üyelerin gelmesini beklediklerini söyledi.

Ömer Sağıroğlu’ndan kongre çağrısı

29 Haziran 2018 16:31


Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, taslak tüzüğün oylanacağı kongreye katılma hakkı bulunan tüm üyelerin katılmasını istediklerini belirterek, “Çünkü bu kongre kulübümüzün geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Trabzonspor tarihi için önemli bir kongre gerçekleştireceğiz. Yıllardır tartışılan, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun’a uygun olmayan çok sayıda maddenin yer aldığı tüzüğümüzü hem yasalarımıza hem de günün şartlarına uygun hale getirerek bir taslak hazırladık. Bir süre önce resmi sitemizden yayınlayarak camiamızın bilgilerine sunduk. Gelen görüş ve önerileri de dikkate alarak revize ettik. Revize edilmiş halini de resmi sitemiz üzerinden yeniden yayınladık. Süreci gayet şeffaf yürüttük. Artık sona geldik ve 1 Temmuz Pazar günü camiamızın onayına sunacağız. Tüzüğün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Sağıroğlu, taslak tüzüğün onaylanmasıyla birlikte Trabzonspor’un daha demokratik ve daha şeffaf bir şekilde yönetileceğini de sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç