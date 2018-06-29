Ömer Sağıroğlu’ndan kongre çağrısı

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, taslak tüzüğün oylanacağı kongreye katılma hakkı bulunan tüm üyelerin katılmasını istediklerini belirterek, “Çünkü bu kongre kulübümüzün geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Trabzonspor tarihi için önemli bir kongre gerçekleştireceğiz. Yıllardır tartışılan, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun’a uygun olmayan çok sayıda maddenin yer aldığı tüzüğümüzü hem yasalarımıza hem de günün şartlarına uygun hale getirerek bir taslak hazırladık. Bir süre önce resmi sitemizden yayınlayarak camiamızın bilgilerine sunduk. Gelen görüş ve önerileri de dikkate alarak revize ettik. Revize edilmiş halini de resmi sitemiz üzerinden yeniden yayınladık. Süreci gayet şeffaf yürüttük. Artık sona geldik ve 1 Temmuz Pazar günü camiamızın onayına sunacağız. Tüzüğün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sağıroğlu, taslak tüzüğün onaylanmasıyla birlikte Trabzonspor’un daha demokratik ve daha şeffaf bir şekilde yönetileceğini de sözlerine ekledi.