Orta Mahalle’ye ilgi giderek artıyor

Akçaabat’ın gözdesi olan Ortamahalle’yi turizme kazandırmak ve mahalleye canlılık getirmek Akçaabat Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında mahallede bulunan konaklar aslına uygun olarak restore edildi. Timurciler Konağı, Kanoğlu Konağı ve Mehmet Efendi Konağı başta olmak üzere Orta Mahalle’de bulunan birçok konağı restore ettiren Akçaabat Belediyesi, buraları yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme, içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar haline getirerek turizme kazandırdı.

Orta Mahalle’deki turizm potansiyeli ve belediyenin yaptığı girişimler özel işletmecileri de teşvik etti. Turizm acentalarının, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Orta Mahalle’de Akçaabat Belediyesi’nin restore ettiği konaklar, hem kadınlar hem de genç girişimciler tarafından ilgi görmeye başladı.