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26 Haziran 2018 12:51

Orta Mahalle’ye ilgi giderek artıyor

Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Osmanlı dönemine ait evleri, çeşmeleri ve mahalle kültürünü bir bütün halinde sergilemesiyle, tarihi karakterini günümüze kadar aktarabilmiş nadir yerleşim yerlerinden biri olan Orta Mahalle’ye her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgisini daha da artıyor.

Orta Mahalle’ye ilgi giderek artıyor

26 Haziran 2018 12:51


Akçaabat’ın gözdesi olan Ortamahalle’yi turizme kazandırmak ve mahalleye canlılık getirmek Akçaabat Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında mahallede bulunan konaklar aslına uygun olarak restore edildi. Timurciler Konağı, Kanoğlu Konağı ve Mehmet Efendi Konağı başta olmak üzere Orta Mahalle’de bulunan birçok konağı restore ettiren Akçaabat Belediyesi, buraları yöresel lezzetlerin yer aldığı yeme, içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar haline getirerek turizme kazandırdı.


Orta Mahalle’deki turizm potansiyeli ve belediyenin yaptığı girişimler özel işletmecileri de teşvik etti. Turizm acentalarının, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Orta Mahalle’de Akçaabat Belediyesi’nin restore ettiği konaklar, hem kadınlar hem de genç girişimciler tarafından ilgi görmeye başladı.




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