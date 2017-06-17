Ortahisar Ampute futbol takımından büyük başarı

Ligi 2. Grup’ta yer alan 7 takım arasından ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Birinci lige katılışının ilk yılında (2016-2017 sezonu) ikinciliği elde eden Ortahisar Ampute Futbol Takımı’nı tebrik eden Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ellerinden geldiğince Ampute Futbol Takımı’nı destekleyeceklerini söyledi.

Takım oyuncularını başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Genç, engelliler kategorisinde futbolun Trabzon’da geliştirilmesi için Ortahisar Belediyesi tarafından kurulan Ampute Futbol Takımı’nın bir ilk olduğunu belirterek, "Sporun her dalında şehrimizin öne çıkmasına gayret ediyoruz. Ampute Futbol Takımımız da kentimiz için bir ilk olma özelliği taşıyor. O nedenle bütün Trabzon olarak bu takıma sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Ampute Futbol Takımımızı kurarak bu dalın şehrimizde gelişmesi için gerekli futbol altyapısını da oluşturduk. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın futbolla daha çok ilgilenmesine ve sporun bizzat içinde yer almalarına ön ayak olduk. Futbola ilgi duyan, buna meraklı vatandaşlarımızı da takım bünyesine alarak daha fazla sosyalleşmelerine katkı sağladık. Ben inanıyorum ki takımımız kendi alanında daha büyük sportif başarılara imza atarak adlarından söz ettireceklerdir. 1.lige ilk kez çıkmalarına rağmen ligde ikinci olarak büyük bir başarıya imza attılar. Bu başarılarından dolayı oyuncularımızı, antrenörlerimizi, kulüp başkanımızı ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.