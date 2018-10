Ortahisar Belediye Meclisi, 2019 Yılı Mali Bütçesi'ni kabul etti

Ortahisar Belediyesi'nin ekim ayının son meclis toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan gelen '2019 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi' 285 milyon TL gelir gider bütçesi olmak üzere denk bütçe şeklinde oylanarak kabul edildi.

2019 Yılı Mali Bütçesine ilişkin maddeler tek tek okunarak meclis üyeleri tarafından kabul edildi. Her mali yıl için hedeflerinin denk bütçe yapmak olduğunu belirten Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, bunu gerçekleştirmek için de her türlü tasarruf tedbirlerini uygulamakta kararlı olduklarını söyledi. Bütçede yer alan kalemlerin her biri madde madde okunarak meclis üyelerinin oyuna sunuldu. Yapılan konuşmaların ve açıklanan görüşlerin ardından bütçe içerisinde yer alan bütün kalemler tek tek meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.

Ortahisar Belediyesi'nin 2019 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi 285 milyon TL gelir ve gider bütçesi olmak üzere denk bütçe şeklinde kabul edildi. Birim müdürleri Meclis üyelerinin hazırlanan bütçeyle ilgili soru ve görüşlerine teker teker cevap verdi. Oturumun kapanış konuşmasını yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç bütçenin hazırlanmasında emeği geçen birim müdürlerine, komisyon üyelerine ve katkılarından dolayı bütün meclis üyelerine teşekkür ederek, bütçenin Ortahisar Belediyesi'nin hizmet ve projelerinin yürütebilmesi adına hayırlı olmasını diledi.