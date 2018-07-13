Ortahisar Belediyesi göçmenlere kardeşlik elini uzattı

İç savaş ve yoksulluk gibi çeşitli nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Ortahisar’da yaşamaya başlayan Afganistan, Suriye, Irak, İran ve Pakistan uyruklu aileler, gönüllü Türk aileler ile kardeş aile oldu. Proje kapsamında bugüne kadar 120 göçmen ailesine kardeş aile bulundu. Bir Afgan aileyi kendine kardeş aile olarak belirleyen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türk ailelerin kardeş oldukları göçmen ailelere ekonomik, sosyal, maddi ve manevi yönden destek olacaklarını belirtti.

Kardeş aile ilan töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İslam inancında bütün müminlerin kardeş olduğunu belirtti.

9 bine yaklaşan göçmenin olduğunu ve şu anda yaklaşık 120 aile ve 600’e yaklaşan göçmen vatandaşların olduğunu söyleyen Başkan Genç, Avrupa’nın 130 bin göçmeni almamak için bahaneler ürettiğini buna karşılık Türkiye’nin 3,5 milyon mülteciye kapılarını açtığını dile getirerek, "Kendilerini medeni ülke statüsüne koyan ülkeler bu sorumlulukla karşı karşıya kalmamak için mülteciler için onca engeller koyarken daha net bir ifadeyle 130 bin göçmeni ülkelerine almakta zorlanırken bugün biz Cenabı Allah’a hamdolsun 3,5 milyon göçmeni bu kardeşlik hukukunun gereği olarak ülkemize alarak bu sorumluluğu yerine getiren kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Biz çok güçlü bir ülkeyiz ve gücümüzü de inancımız doğrultusunda kullanabilen bir ülkeyiz. Böyle de bir medeniyetiz. O nedenle Suriye, Irak, İran, Pakistan ve Afganistan’dan gelen kardeşlerimiz bizim kardeşlerimizdir. Biz kurtuluş savaşımızı verirken katkı sağlayan, maddi manevi destek veren Afgan ve Pakistanlı kardeşlerimiz vardı. Ne mutlu bize ki, böyle bir medeniyetin sorumluluğunu bugün tarihe not düşecek şekilde yerine getirebiliyoruz" diye konuştu.

"Proje diğer belediyelere de örnek olacak”

Projenin diğer belediyelere örnek olacağını kaydeden Genç, bundan sonra da göçmenlerle kardeşlik hukukunu geliştirmek için çalışacaklarını belirterek, "Ülke sathında örneklik teşkil edecek şekilde burada 120 ailemiz ve Trabzonlular ile birlikte kardeşlik hukukunu paylaşıyoruz. Bir farkındalık oluşturmak amacıyla, kardeşlik hukukumuzu pekiştirmek amacıyla Trabzonlu 120 ailemizi kardeş aile yaptık. Güzel bir ortam oluştu ve şu anda da bu mutluluğu yaşıyoruz. Bu ortamı sağlayan kültür müdürümüze teşekkür ediyorum. Bütün bunları yaparken her projemizde olduğu gibi arkamızda bulunan kaymakamımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah bu sorumluluğu nasip etti. İnşallah bu şuurla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu dileklerimizle birlikte soframızı şenlendiren değerli misafirlerimize teşekkür ederken onların burada güven içerisinde huzurlu bir şekilde soframızı da paylaşarak bu şehirde mutlu bir şekilde hayatlarına devam edeceklerini buradan bir kez daha ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Program sırasında Afganlı bir kız çocuğunun okuduğu Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiiri duygulu anların yaşanmasına neden oldu.