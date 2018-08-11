Ortahisar Belediyesi Trabzonspor’a kombine alarak destek oldu

Pazar Günü başlayacak olan sezon öncesinde Trabzonspor ile görüşen Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, 1061 kombine bileti alarak belediyede çalışan personeline Şenol Güneş Spor Kompleksi’nden birer koltuk hediye etti.

Bugüne kadar Trabzonspor’a hep destek olduklarını belirten Başkan Genç, bundan sonra da hem maddi hem de manevi olarak desteklerinin süreceğini belirterek “Trabzonspor bizim marka değerimizdir. Bütün güzellikleri hak ediyor. Kulübümüzün daha başarılı olması için bu kulübe gönül veren herkesin elini taşın altına koyması gerekir. Biz, Ortahisar Belediyesi olarak buna öncülük etmek istedik. Bu manada da Ortahisar’ı güzelleştirmek için 24 saat birlikte çalıştığımız personelimize kombine hediye ettik. Bu özverili çalışmalarına karşılık hafta sonları stres atmaları, gönül verdikleri takıma destek olmaları için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Amacımız Trabzonspor’umuza hem maddi hem de manevi olarak destek olmak ve Türkiye liglerinde hak ettiği başarılara imza atmasına katkıda bulunmak. Finans sorunları yaşayan Trabzonspor’umuza bu tür desteklerin çok önemli olduğunu ve Anadolu efsanesi diye adlandırılan takımımızı tekrar o eski günlerine geri getirmek için bir yol açtığımızı düşünüyorum. Umarım, Trabzonspor sevdalısı herkes bu yoldan giderek takımımızı destek olur. Ve bizim bu projemiz diğer kurumlar için de örnek olur ve herkes bu zor günlerinde bir nebze de olsa Trabzonspor’umuza katkı verir. Hepimizin ortak arzusu Trabzonspor’un hak ettiği konuma gelmesidir" ifadelerini kullandı.