Ortahisar Belediyesi’nden Ramazan hazırlıkları ve denetimleri

Bütün vatandaşlara hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri dileğini ileten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Ekiplerimiz ilçemizde bulunan 200 camiinin iç mekan temizliği ile bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı. Camilerimizin halıları ve bahçeleri yıkandı. Aslında ibadet kurumlarımızın yılın her zamanı temiz kalması, halkımızın daha huzurlu ve sağlık bir şekilde ibadetlerini yerine getirmesi için sürekli olarak bu çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

Ortahisar Belediyesi’nin Ramazan ayında gıda üretimi yapan tesislerde, esnaf, lokanta, kasap, tatlıcı ve fırınlarda denetimlerini sıklaştıracağını kaydeden Başkan Genç,"Zabıta ekiplerimiz mübarek Ramazan ayında da denetimlerine aralıksız devam edecek. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda beslenmesi açısından bütün yıl boyunca denetimlerimiz sürüyor. Bu ayda da herhangi bir suistimâle yer vermemek için çalışmalarımızı dikkatli bir şekilde yerine getireceğiz. Yeter ki, vatandaşlarımız Ramazan’da ibadetlerini huzurlu, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yerine getirsinler. Her şey vatandaşlarımızın rahatı için... Bu kapsamda esnafından, lokantasına, manavından büfesine kadar denetim işlemlerimizi yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın sorunsuz bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri ve sağlık beslenmeleri için tüm kurumlarla irtibat halinde olacağız. Vatandaşlarımızın şikayetlerine çözüm üreteceğiz ve taleplerini anında karşılayacağız" diye konuştu.

Ortahisar Belediyesi’nin bu yıl da beş ayrı noktada iftar çadırı açtığını belirten Genç, kurulan çadırları şöyle sıraladı:

“Fatih Devlet Hastanesi yanı, Yavuz Selim Camii önü, Taksim Caddesi Fatih Parkı, Osmanlı Cami Avlusu, KTÜ Farabi Hastanesi yanı ve Bostancı Mahallesi”