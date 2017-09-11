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11 Eylül 2017 18:46

Ortahisar ile Eleşkirt kardeş şehir olacak

Trabzon’un Ortahisar ilçe Belediyesi’nin Eylül ayı son meclis toplantısı Meclis Başkanvekili Seyfullah Kınalı başkanlığında gerçekleştirildi.

Ortahisar ile Eleşkirt kardeş şehir olacak

11 Eylül 2017 18:46


Kültür, Çevre, Turizm ve Spor Komisyonu’ndan gelen Ağrı’nın Eleşkirt Belediyesi ile kardeş şehir olunmasına yönelik gündem maddesi ilgili komisyonun kararı doğrultusunda görüşülerek oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen maddeyle her iki belediye arasında sosyal, kültürel, bilimsel, teknik gibi konularda işbirliği yapılması hedefleniyor. Meclis oturumunda ayrıca Kültür, Çevre, Turizm ve Spor Komisyonu’ndan gelen Ortahisar Belediyesi’nin daha önce kardeşlik protokolü imzaladığı Gölcük Belediyesi’nin ismi Tabakhane Vadisi düzenlenmesi içerisinde yeni yapılacak öğretmenevi ile okul alanı önünden geçirilecek olan yol güzergahına verilecek. Kabul edilen madde gereğince burada yapılacak olan caddeye "Gölcük" ismi verilecek. Meclis toplantısını izleyen Gölcük Belediye Başkan Vekili Nazım Usta da, Ortahisar’ın isminin Gölcük’te bir yere verileceğini söyledi.




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