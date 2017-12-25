Ortahisar karla mücadeleye hazır

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Genç, "Karla mücadele için Kriz Masası oluşturduk. Oluşturduğumuz Kriz Masası, bütün değerlendirmelerini ve planlamalarını yaptı. Meteoroloji Müdürlüğü’nün şehrimizde kar yağışıyla ilgili bütün verilerini takip ediyoruz. Olası kar yağışı durumunda ortaya çıkabilecek her türlü şartla mücadele için gerekli talimatları verdik. Karla mücadele çalışmalarımızda kolaylık sağlaması için Ortahisar’ı yedi ayrı bölgeye ayırdık ve her bölge için sorumlu personel görevlendirdik. Karla mücadele kapsamında Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri müdürlüğümüz bünyesinde çalışan yaklaşık 400 personelimizi görevlendirdik ve bütün tedbirleri aldık. Ekiplerimiz 24 saat esasına dayalı vardiyalı olarak çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Vatandaşların olası kar yağışı karşısında özellikle de ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün tedbirleri aldıklarını belirten Başkan Genç, "Karla mücadele için; 6 greyder, 7 kanal açma aracı, 4 kepçe, 3 tuzlama aracı, 3 tane de kürekli tuzlama aracı, 11 yıkama aracı ile 5 kamyonu karla mücadele için tahsis ettik. Trabzon Büyükşehir Belediyemizle gerekli koordinasyonu sağlayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Araç ve ekipman sıkıntımız yok. Ekiplerimiz her türlü olasılığa karşı hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıldan edindiğimiz tecrübeyle birlikte ekiplerimiz hangi durumlarda neler yapılacak, hangi önlemler alınacak ve olası kriz merkezlerini belirledik. Her türlü duruma müdahale için ekiplerimiz birbiriyle irtibat halinde olacak ve koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütecek. Vatandaşlarımız her türlü taleplerini ve isteklerini 372 0015-372 00 00 numaralı telefonu arayarak karla mücadele ekiplerimize kolaylıkla bildirebilecek. Ekiplerimiz 24 saat esasına dayalı bir çalışma sistemiyle günün herhangi bir saatinde kendilerine iletilen talepleri çözüme kavuşturmak için hazır halde bekleyecek" diye konuştu.