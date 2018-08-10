Ortahisar, kurban hazırlıklarını tamamladı

Akyazı Kurban Satış ve Kesim Alanı’nı denetleyen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe genelinde 203 adet büyükbaş, 87 adet küçükbaş hayvan satış alanı ile 20 adet kesim alanının faaliyette olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda edindikleri tecrübelerle Kurban Bayramı’nın sorunsuz geçmesi için bütün tedbirleri aldıklarının belirten Başkan Genç, "İlçemizin nüfusuna yetecek düzeyde, 203 adet büyükbaş, 87 adet küçükbaş ile 20 adet kesim alanımız her şeyiyle hazır durumda. Sıra bekleme noktasında herhangi bir yoğunluk olacağını zannetmiyorum. Kurban sahamızda hem vatandaşlarımızın hem de besicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak lokanta, lavabo, duşakabin, mescit, çay ocağı var. Her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanları oluşturduk. Vatandaşlarımız kurbanlarını burada çok hijyenik bir şekilde uzman kasaplara kestirecekler ve etlerini de teslim alacaklar " dedi.

kaçak kesime karşı uyardı

Vatandaşları kaçak kesimlere karşı uyaran Başkan Genç, kurbanlıkların belediyelerin belirlediği alanlarda kesilmesi gerektiğini ifade ederek “ Bütün belediyelerimiz kurbanlıkların kesim ve satışlarıyla ilgili alanlar belirledi. Bu alanlarda vatandaşlarımız düzen ve nizam içinde kurbanlarını dini vecibelere uygun olarak kestirebilirler. Belirlediğimiz alanlarda her türlü ekipman vardır. Buralarda görevlendirdiğimiz uzman kasaplarımız, sağlıklı ortamlarda kurbanları keserek hazır bir şekilde vatandaşlarımıza teslim edecektir. Bu alanların dışında kesim yapmak kanunen suç niteliğindedir. Ayrıca sağlıklı da değildir. Belediye ekiplerimiz kesim alanlarında düzenli olarak temizlik yapacak ve herhangi bir suistimale sebebiyet vermeyecektir”diye konuştu.

Başkan Genç, kurbanlıkların Ortahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından hastalık, sağlık ve hamilelikle ilgili durumlarının ciddiyetle kontrol edileceğini de sözlerine ekledi.