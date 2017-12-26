‘Ortahisar spora koşuyor’ projesinde imzalar atıldı

Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, Ortahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ecvet Kurt ve okul müdürlerinin hazır bulunduğu imza töreninde konuşan Kaymakam Numan Hatipoğlu, sporun evrensel kültürün bir parçası olduğuna dikkat çekti. Hatipoğlu, “Çocukların okul başarısı ile ilgili endişe duyan veya sistemli çalışma ve disiplinle ilgili desteğin faydalı olacağı düşünülen çocuklara uzmanlarında ilk önerisi spor eğitimidir. Enerjisini atan, sosyal bir gruba ait olan çocuğun mutluluğu, çevresinin desteği ve kazandığı başarı onu motive eder. Sağlığı, direnci, görüntüsü ve becerileri arkadaşları içinde de saygı uyandırır. Spor yapan çocuk onaylanır, destek görür ve sevilir. Tüm bu pozitif katkılar çocuğun ders başarısını da pozitif yönde etkiler. Aile çocuğun sosyal çevreyi ve spor dünyasını görmesini ve anlamasını sağlayan ilk birimdir. Çocukların spora yönlendirilmeleri, en az akademik başarı kadar önemlidir. Velilerimizi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.

Okullarda sporun yaygınlaşmasında ve gelişmesinde beden eğitimi öğretmenlerine önemli görevler düştüğünü hatırlatan Kaymakam Numan Hatipoğlu, “Okullarda spor takımı ve sporcu sayısının artmasını istiyorsak, öncelikli olarak beden eğitimi öğretmenlerini değişik spor branşlarına yönlendirmeli ve motive etmeliyiz. Spor branşlarına başlangıç yaşları genelde ilköğretim yıllarına rastlamaktadır ve bu branşların seçilmesinde; okuldaki beden eğitimi öğretmenleri, arkadaş çevresi ve özellikle aileler büyük rol oynamaktadır” diye konuştu.