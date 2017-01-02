Ortahisar yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi

Ortahisar Belediyesi Meclisi 2017 yılının ilk meclis toplantısını Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç başkanlığında gerçekleştirdi.

Başkan Genç meclis toplantısının açılışında 1 Ocak gecesi İstanbul’da Reina adlı gece kulübünde meydana gelen terör saldırısını lanetledi. Saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Başkan Genç, bu tür terör saldırılarının Türkiye’nin birlik ve beraberliğini bozamayacağını belirterek, "Hain odakların yaptığı bu tür terör saldırıları milletimiz mücadele azmini daha da artıracaktır. Türk milleti bu hain girişimlere karşı en güzel cevabını 15 Temmuz’da verdi. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içinde içteki ve dıştaki bu terör odaklarına karşı tek vücut olarak kardeşliğimizi koruyacağız. Ülkemizi ve milletimizi bölmeye yönelik bu girişimler asla başarıya ulaşamayacaktır. Bu saldırıları düzenleyenler terör örgütleri ve onların arkasındaki güçler milletimizin vakar ve sağduyusu karşısında hüsrana uğrayacaktır. Bir kez daha bu hain terör saldırılarında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına da başsağlığı dileklerimi eletiyorum" dedi.