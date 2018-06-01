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01 Haziran 2018 11:31

Ortahisar zabıtaları iftarda buluştu

Ortahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline iftar yemeği verdi.

Ortahisar zabıtaları iftarda buluştu

01 Haziran 2018 11:31

Çok sayıda emekli ve çalışan zabıta memurunun katıldığı iftar programında emekli personele Zabıta Müdürü Ömer Aydın tarafından hediye takdim edildi.


Zabıta Müdürü Ömer Aydın mübarek Ramazan ayında böyle bir iftar programına imza atmaktan dolayı son derece mutlu ve huzurlu olduklarını söyledi. Aydın, "Her sene Ramazan ayında zabıta personellerimizle bir araya gelerek iftar programı düzenliyoruz. Emekli personelimiz ile çalışan personellerimizi bir araya getiriyoruz. Neler yaptıklarını, emekliliklerini nasıl geçirdiklerine dair hoş sohbetlerimiz oluyor. Zabıta personelimiz şehrimizde görev alanıyla ilgili gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bu tür etkinlikler bir araya gelmemize, hasbihal etmemize vesile oluyor. Kutsal Ramazan ayında emekli ve çalışan bütün personelimizi bir araya getirmekten dolayı büyük bir mutluluk ve huzur duyuyorum. Personellerimiz arasında güzel bir dayanışma ve güçlü bir bağ oluşuyor. Hiçbir şekilde birbirimizle olan irtibatımızı, ilişkimizi koparmıyoruz... Dostluk ve arkadaşlık ilişkilerimiz böylece baki kalıyor" diye konuştu.




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