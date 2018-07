Ortahisar’ın kurban hazırlıkları sürüyor

Trabzon’daki en büyük kurban satış ve kesim alanı olan Akyazı’da altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam eden Ortahisar Belediyesi, vatandaşların kurbanlarını sağlıklı koşullarda kesebilmeleri için gerekli üniteleri yapıyor. Alanda havyan satıcılarının ve vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılayabileceği lokanta, lavabo, duşakabin, mescit, çay ocağı gibi üniteler inşa edilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde kurban satış ve kesim alanı oluşturuyoruz. İlçemizin muhtelif yerlerinde çok sağlıklı ve hijyenik koşullarda her bir detayı düşünülmüş kurban alanları oluşturuyoruz. Burada görevli profesyonel kasaplar dini vecibelere uygun bir şekilde kesim işlemini yaparak kurbanlıkları vatandaşlarımıza teslim edecek. Bu nedenle kurbanlıkların manevi atmosfere uygun bir şekilde belediyemizin belirlediği alanlarda kesilmesini istiyoruz" dedi.

Kurbanlıkların Ortahisar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü tarafından hastalık, sağlık ve hamilelikle ilgili durumlarının ciddiyetle kontrol edileceğini ifade eden Başkan Genç, "Veteriner Müdürlüğü ekiplerimiz kurbanlıkların hastalık, sağlık, hamilelik ilgili durumları büyük bir ciddiyetle takip edecek. Bu konuda herhangi bir suistimale yer vermeyeceğiz. Kurban Bayramı sürecinde vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıyı oluşturuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız bize güvensinler. Kurban bayramının sorunsuz ve huzurlu bir şekilde geçirilebilmesi için bütün tedbirleri alıyoruz" ifadelerini kullandı.