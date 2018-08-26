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26 Ağustos 2018 11:22

Oto pazarı Kurban Bayramı tatili ve fındık sezonu dolayısıyla en durgun dönemini geçiriyor

Trabzon’un Yenimahalle Fuar Alanında hizmet veren oto pazarı, Kurban Bayramı tatili ve fındık sezonu dolayısıyla en durgun dönemini geçiriyor.

Oto pazarı Kurban Bayramı tatili ve fındık sezonu dolayısıyla en durgun dönemini geçiriyor

26 Ağustos 2018 11:22


Ortalama 300- 350 aracın yer aldığı oto pazarında bu hafta ancak 60-70 kadar araç bulunurken fiyatların da yükselen dolarla birlikte çıkışa geçmesi araç sayısını olumsuz etkilediği belirtildi. Bazı oto satıcıları araçlarını birçok kez pazara getirmelerine rağmen yine de satamadıklarından yakınırken şimdi de fındık sezonu ve Kurban Bayramı tatili olması satışları olumsuz yönde etkilediğini söylediler.


Öte yandan fiyatların 15-70 bin TL arasında değişirken özellikle Tofaş marka otomobillere gençlerin daha çok rağbet gösterdiği gözlendi.




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