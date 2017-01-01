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01 Ocak 2017 14:25

Otomatik klorlama cihazını tahrip edip, güneş panelleri ve aküleri çaldılar

Otomatik klorlama cihazını tahrip edip, güneş panelleri ve aküleri çaldılar

01 Ocak 2017 14:25

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünün Köprübaşı ilçesi Çifteköprü Mahallesi’ndeki içme suyu deposuna monte ettiği otomatik klorlama cihazı tahrip edilip, güneş panelleri ve aküler çalındı.
Trabzon’un Köprübaşı ilçesi Çifteköprü Mahallesi’nde bulunan içme suyu deposuna TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından monte edilen otomatik klorlama cihazı, daha önce 4 kez yerinden sökülerek tahrip edilmişti. Vatandaşlara sunulan hizmetin aksamaması için her seferinde cihazın yenisi yerine takılırken, yapılan tüm çalışmalar ve alınan tedbirlere rağmen söz konusu içme suyu deposundaki otomatik klorlama cihazı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin beşinci kez saldırısına uğradı. Cihaz monte edildiği alandan sökülerek tahrip edilirken, klor sisteminin güneş panellerinin ve akülerinin çalındığı tespit edildi. Jandarma ve TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili tutanak tutuldu.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaşananlara bir anlam veremediklerini ifade ederek, “Orada kırılan, tahrip edilen, çalınan ürünler milletindir. Para, milletin parasıdır. Bu olayı gerçekleştiren kişi ya da kişileri telin ediyorum. Olay adli makamlara intikal etmiştir. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yapılanlar kimsenin yanına kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.



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