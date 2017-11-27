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27 Kasım 2017 13:12

Oymalı’ya yeniden jandarma karakolu yapılacak

Trabzon’un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Garnizon Komutanı Hasan Zeki Uzunöz ve Oymalı Mahalle Muhtarı Veysel Arslan ile birlikte Oymalı Mahallesi’ne çıkarak 2007 yılında kapatılan Oymalı Jandarma Karakolu binasında incelemede bulundu.

Oymalı’ya yeniden jandarma karakolu yapılacak

27 Kasım 2017 13:12


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Oymalı Jandarma Karakolu’nu yeniden hizmete açmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, “1938 yılından 2007 yılına kadar bölgemizde faaliyet gösteren Jandarma Karakolumuzu yeniden faaliyete geçirmek istiyoruz. Gerek garnizon komutanımızla gerek muhtarımızla gerekli girişimlerimizi yaptık ve bizzat İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun talimatları ile birlikte onay kararını aldık. Karakolumuz hem tarihi hem de konum olarak önemli bir değere sahip. Hem Gümüşhane’ye hem de Maçka ilçemize açılan kapı. Kapanan beldelerle birlikte aktivitelerini kaybeden mahallelerimizde önemli bir açığı kapatacak. Binamızı tarihine yakışır bir şekilde yenileme çalışmalarını gerçekleştirerek yeniden hizmete açacağız” dedi.




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